Đồng Nai họp bàn dời Trung tâm Hành chính tỉnh về Khu công nghiệp Biên Hòa 1

Đồng Nai di dời Trung tâm Hành chính tỉnh

Ngày 5/4, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 11 khóa XI đã chính thức khai mạc. Hội nghị lần này nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU của Tỉnh ủy Đồng Nai về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai trong quý I.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ngoài ra, hội nghị còn ý kiến vào tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương chọn vị trí để di dời Trung tâm Hành chính - chính trị của tỉnh về Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, những nội dung của kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần này rất quan trọng. Hội nghị lần này sẽ cho ý kiến bằng phiếu về chủ trương chọn vị trí để di dời Trung tâm Hành chính - chính trị của tỉnh về Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, tình hình kinh tế, thị trường thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong 3 tháng đầu năm nay, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt một số kết quả khá tốt.

Quý I năm nay, GRDP Đồng Nai tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước. Đầu tư trong nước tăng hơn 2,4 lần và đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tăng 3,5 lần so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất - nhập khẩu đều giảm đáng kể; thu ngân sách chỉ bằng 82% so với cùng kỳ năm trước.

Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tuệ Mẫn

Việc triển khai các lĩnh vực đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI còn chậm, kết quả chưa rõ nét. Sản xuất kinh doanh, nhất là ngành công nghiệp bị ảnh hưởng lớn, tác động tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu hàng hóa; thu ngân sách Nhà nước gặp khó khăn, giảm so với cùng kỳ.

Ngoài ra, giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, các dự án kết nối giao thông quan trọng còn chậm. Nhiều dự án bất động sản gặp vướng mắc về thủ tục, quy định.

Thu hút đầu tư nước ngoài còn hạn chế do quỹ đất khu công nghiệp sẵn sàng cho thuê đối với những dự án quy mô lớn hiện đang khan hiếm, nên chỉ có thể kêu gọi những dự án quy mô nhỏ...

Một góc Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trước báo cáo trên, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, hội nghị cần tập trung phân tích những ảnh hưởng của sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp liên quan đến thu ngân sách của tỉnh.



Hội nghị chú trọng bàn về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ưu tiên nguồn vốn cho đối tượng nhà ở xã hội và nhà ở công nhân, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công...

Dịp này Ban Chấp hành cũng sẽ quan tâm bàn bạc đến lao động, việc làm. Ảnh: Tuệ Mẫn

Song song đó, hội nghị bàn về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ phục vụ nhu cầu thực tiễn khi các khu công nghiệp mới được hình thành và các dự án trọng điểm được đưa vào sử dụng, như sân bay Long Thành.

Bên cạnh đó, hội nghị tìm giải pháp để kịp thời ứng phó nguy cơ phát sinh các vấn đề tiêu cực khi tình trạng người lao động mất việc làm do doanh nghiệp thiếu đơn hàng, tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn.

Dự án Chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Biên Hòa là một trong những công trình, dự án trọng điểm của tỉnh nhưng tiến độ thực hiện dự án thời gian qua còn chậm. Mục tiêu của tỉnh Đồng Nai sẽ chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hoà 1 thành một khu đô thị - dịch vụ - thương mại hiện đại, tạo điểm nhấn cho đô thị Biên Hòa; đồng thời, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước, bảo vệ nguồn nước sông Đồng Nai. Cuối tháng 1/2021, Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận đưa Khu công nghiệp Biên Hòa 1 ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam. Sau khi có chủ trương đồng ý của Chính phủ, tỉnh Đồng Nai cũng đã gấp rút thực hiện đề án Chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Biên Hòa 1. Đồng thời, tỉnh Đồng Nai cũng lên kế hoạch xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh trên diện tích đất Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Sẽ có 6 dự án thành phần được triển khai thực hiện gồm xây dựng khu trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh và 5 dự án xây dựng khu đô thị - thương mại - dịch vụ được phân chia theo các phân khu để thu hồi đất đấu giá thực hiện. Các dự án sẽ thực hiện theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cuốn chiếu theo từng giai đoạn nhằm đảm bảo cân đối nguồn lực của tỉnh, hạn chế việc các doanh nghiệp phải thực hiện di dời hàng loạt.