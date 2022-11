Đâm chết nam công nhân là đồng nghiệp chung công ty

Tối 16/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thành Đạt (SN 1994, ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) để phục vụ điều tra về hành vi giết người.

Đạt chính là nghi can trong vụ đâm chết nam công nhân tên Đ.P.H. (ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) tại Cng ty C.T thuộc KCN Nhơn Trạch 3. Sau nhiều giờ lẩn trốn, chiều nay Đạt đã đến cơ quan công an để đầu thú.

Đối tượng Đạt. Ảnh: M.L.

Theo điều tra, trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, anh Đ.P.H. đạp xe đi làm, khi đến gần công ty ở KCN Nhơn Trạch 3 thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên chặn đường vây đánh. Các đối tượng đã dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào người anh H. khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó. Gây án xong các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận thông tin về vụ việc, lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường điều tra và truy bắt các đối tượng liên quan.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định, nghi can chính trong vụ án là Đạt cùng làm chung công ty với nạn nhân H. Do trong quá trình làm việc giữa anh H. và Đạt thường xảy ra mâu thuẫn nên cả hai tỏ ra ganh ghét nhau.

Vào sáng 16/11, khi Đạt vừa tan ca ra khỏi công ty thì thấy anh H. cũng chuẩn bị vào ca nên đã gọi thêm người tấn công khiến nạn nhân thiệt mạng.

Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh, điều tra.