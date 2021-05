Đồng Nai: Kết quả xét nghiệm 5 công an tiếp xúc ca mắc Covid-19 trong chuỗi Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Ngày 31/5, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, 5 chiến sĩ công an thuộc Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an huyện Xuân Lộc (tiếp xúc với ca bệnh Covid-19 số 6765, liên quan đến giáo hội thánh truyền giáo Phục Hưng) đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Tnh hình dịch Covid-19 tại TP.HCM địa bàn giáp ranh với Đồng Nai đang rất phức tạp

Hiện 5 công an vẫn đang tiếp tục được cách ly y tế tập trung để theo dõi sức khoẻ,…

Như đã đưa tin, trước đó vào ngày 23/5, anh N.X.G.T, 17 tuổi đi xe máy từ huyện Tánh Linh Bình Thuận) để về TP.HCM.

Tuy nhiên khi xe T. lưu thông trên đường ĐT 772, đoạn thuộc địa phận huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) thì bị tổ tuần tra giao thông của Công an huyện Xuân Lộc kiểm tra giấy tờ, tạm giữ xe máy. T. sau đó tiếp tục bắt xe khách Cúc Phương để đi TP.HCM, trên xe có tài xế và 6 hành khách.

Đến ngày 26/5, do anh họ T. là thành viên của giáo hội truyền giáo Phục Hưng đã mắc Covid-19 nên T. là F1, bị đưa đi cách ly, xét nghiệm xác định dương tính với SARS-CoV-2. T. trở thành bệnh nhân Covid-19 số 6765.

Biết T. dương tính, người nhà T. đã báo tin cho Công an huyện Xuân Lộc, ngay sau đó công an và lực lượng y tế đã vào cuộc truy vết xác định có 5 công an thuộc Đội cảnh sát giao thông - trật tự là F1 của T.

Cả 5 người đã nhanh chóng được đưa đi cách ly tại huyện Trảng Bom. Bên cạnh đó, các F1 khác là hành khách, tài xế xe Cúc Phương cũng được đưa đi cách ly y tế.