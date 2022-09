Đồng Nai: Khen thưởng đột xuất cho 9 tập thể, 4 cá nhân trong vụ bắt cướp ngân hàng

Khen thưởng cá nhân, tập thể vụ bắt cướp ngân hàng

Ngày 13/9, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ công bố thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ truy bắt đối tượng cướp gần 1 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), đóng tại Long Đức 3, Tam Phước (TP.Biên Hòa) vào chiều 8/9.

Khen thưởng cá nhân, tập thể trong vụ bắt đối tượng cướp ngân hàng. Ảnh: Tuệ Mẫn

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã nhấn mạnh, thời gian qua, Công an tỉnh liên tục lập nhiều chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững bình yên cho cuộc sống người dân.

Đối với vụ cướp ngân hàng, ngay sau khi nhận được tin báo xảy ra vụ cướp, Công an tỉnh đã nhanh chóng xác lập chuyên án, triển khai phương án, huy động lực lượng truy bắt đối tượng cướp tài sản.

Khen thưởng nhiều cá nhân. Ảnh: Tuệ Mẫn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nói rằng công an đã không ngại khó khăn, nguy hiểm, nhanh chóng điều tra, truy xét bắt giữ đúng đối tượng trong vụ cướp.

Chiến công của các lực lượng Công an tỉnh đã kịp thời trấn an dư luận, tạo niềm tin trong người dân, đồng thời đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng đột xuất cho 9 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc điều tra phá vụ cướp nói trên.

Đối tượng cướp ngân hàng. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã trao giấy khen cho một số tập thể và cá nhân các cán bộ trinh sát tham gia phá vụ án.