Vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Nghi phạm ma mãnh, nhiều chiêu trò gây khó cho việc truy bắt

Hành trình truy bắt kẻ cướp ngân hàng

Đêm 11/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vẫn tiếp tục lấy lời khai đối với nghi phạm Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai) để củng cố hồ sơ, phục vụ công tác điều tra, phá án.

Clip: Nghi phạm cướp ngân hàng mắt đỏ hoe khi nhắc đến nợ nần, gia đình.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, vào chiều 8/9, sau khi nắm thông tin có đối tượng xông vào cướp ngân hàng Vietcombank tại Tam Phước, Biên Hoà, Đồng Nai, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cùng các lực lượng công an và các đơn vị chức năng khác nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tại đây, cơ quan chức năng đã xác định số tiền đối tượng cướp được từ ngân hàng là gần 1 tỷ đồng. Công an nhanh chóng trích xuất camera, xem xét các đặc điểm nhận dạng của đối tượng về trang phục, phương tiện...

Công an lấy lời khai Dũng. Ảnh: Tuệ Mẫn

Sau đó, Công an Đồng Nai lập tức phát đi thông báo công bố rộng rãi vụ cướp, đặc điểm nhận dạng đối tượng cướp đến các phường xã của địa phương và các tỉnh thành lân cận nhờ phối hợp hỗ trợ chốt chặn những đối tượng nghi vấn.

Qua hành trình trốn chạy, "hành sự" chuyên nghiệp, nhanh gọn của đối tượng, công an cũng xác định được đối tượng cướp là người địa phương, thông thạo địa hình nên tổ chức khoanh vùng.

Dũng khai khá bất ngờ khi bị bắt vì luôn nghĩ kế hoạch cướp ngân hàng của bản thân không có sơ hở. Ảnh: Tuệ Mẫn

Đến đêm 8/9, công an đã nhanh chóng xác định được nghi phạm và lên kế hoạch bắt giữ. Tuy nhiên theo các cán bộ điều tra, quá trình bắt giữ đối tượng Dũng gặp nhiều khó khăn vì đối tượng rất ma mãnh, tinh vi.

Mọi kế hoạch liên quan đến vụ cướp đã được đối tượng tính toán kỹ lưỡng, nghiên cứu trong thời gian dài. Cụ thể, đối tượng là người thuận tay phải tuy nhiên khi rút súng đe doạ nhân viên ngân hàng, Dũng lại dùng tay trái để đánh lạc hướng điều tra sang người thuận tay trái.

Khẩu súng tang vật. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ngoài ra, sau một thời gian nghiên cứu về ngân hàng Vietcombank, Dũng phát hiện vị trí camera ở nhiều nơi nên đã giả vờ chạy cà nhắc để đánh lạc hướng sang đối tượng thọt chân.

Đặc biệt đưa xe máy đi gây án, Dũng không để xe tại hiện trường mà dựng cách hiện trường 100m, biển số xe cũng bị đối tượng xịt sơn che mờ để quá trình chạy trốn khó bị phát hiện.

Ma mãnh, tinh vi, lên kế hoạch chi tiết cho vụ cướp

"Đối tượng rất rành đường ở địa bàn, chọn những con đường vắng, không có camera để di chuyển. Khi đến ngân hàng và khi rời đi đối tượng đã đi lòng vòng từ huyện này qua huyện khác để đánh lạc hướng điều tra. Đáng nói khi cướp được tiền, trên đường về đối tượng đã tìm chỗ vắng thay quần áo. Tiền, súng đạn... mỗi thứ bị giấu 1 nơi riêng biệt", ông Nguyễn Sỹ Quang thông tin.

Công an bắt Dũng vào giữa đêm. Ảnh: Tuệ Mẫn

Về phần mình, đối tượng Dũng khai rằng sau khi cướp số tiền lớn vẫn cho rằng công an khó phát hiện được hành vi của mình nên vẫn sinh hoạt, đi lại bình thường. Đối tượng cũng mang tiền cướp được lần lượt trả nợ cho các chủ nợ để tránh bị "réo hỏi".

Vì vậy, khi bị công an ập bắt Dũng đã rất bất ngờ và ban đầu cũng quanh co chối tội, sau đó mới cúi đầu nhận tội. Dũng khai bản thân làm ăn thua lỗ lại mê cả món đỏ đen nên đã vay mượn nhiều người, vay cả tiền trên app. Khoảng vài tháng trở lại đây liên tục bị các chủ nợ "hành" nên Dũng "bần cùng sinh đạo tặc".

Dũng bắt đầu nghĩ đến việc đi cướp để lấy tiền trả nợ và đặt mua súng đạn trên mạng. Sau một thời gian nghiên cứu về địa hình và các ngân hàng gần nơi sinh sống, Dũng chọn cướp ngân hàng Vietcombank - phòng giao dịch Tam Phước, TP.Biên Hòa. Bởi qua quan sát, Dũng nhận thấy ngân hàng này nằm gần QL51 nên thuận lợi cho việc tẩu thoát.

Dũng khai rằng sau khi nghiên cứu thì thấy ngân hàng Vietcombank nằm gần QL51 nên dễ tẩu thoát do đó đã chọn ngân hàng này để cướp. Ảnh: Tuệ Mẫn

Đồng thời Dũng cũng đi nhiều nơi gần khu vực ngân hàng để nghiên cứu cung đường tẩu thoát, né camera... Khi đã chuẩn bị kỹ mọi kế hoạch, Dũng mặc quần áo đen, bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm trùm mặt vào ngân hàng như một vị khách bình thường.

Qua quan sát, thấy thời cơ đã đến Dũng liền đứng dậy lao đến quầy số 5, nổ súng chỉ thiên yêu cầu nhân viên đưa tiền. Sau đó, Dũng tẩu thoát, nghĩ đã thành công nhưng cuối cùng đã bị bắt sau gần 60 giờ gây án.

Dũng khai: "Bị chủ nợ dí quá nên em làm liều, chứ em cũng không muốn thế. Nhà đông con, con lại còn nhỏ, em không làm ra tiền, giờ nhất định phải có tiền nên làm liều. Em biết hành vi của mình là sai, em nổ súng để doạ chứ không dám bắn người. Tiền cướp về, em đã mang trả nợ một ít".

Hiện vụ án tiếp tục được xác minh, điều tra.