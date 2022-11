Đồng Nai: Khen thưởng đột xuất “quả đấm thép 161” vì có nhiều chiến công sau vài tuần hoạt động

Sáng 7/11, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã trao khen thưởng đột xuất 20 triệu đồng cho Tổ công tác 161 bởi thời gian qua đã tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ông Cao Tiến Dũng khen thưởng đột xuất lực lượng 161. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, từ khi thành lập đến nay, Tổ công tác 161 đã phát hiện 36 vụ, bắt giữ, xử lý 87 đối tượng vi phạm, thu giữ 4 khẩu súng, 18 kiếm, mã tấu, nhiều hung khí khác và trường hợp vi phạm an toàn giao thông.



Thông qua đó kéo giảm, phòng ngừa, ngăn chặn nảy sinh tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn trên các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã trao tặng Bằng khen cho tập thể Công an tỉnh Đồng Nai và đại tá Lê Quang Nhân, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc tại Hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật do Bộ Công an tổ chức.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khen thưởng 2 tập thể và 7 cá nhân các đơn vị nghiệp vụ có thành tích xuất sắc truy xét nhanh 2 vụ án mạng mới xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.