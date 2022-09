Công an Đồng Nai xuyên lễ 2/9 đi từng ngõ, gõ từng nhà để làm căn cước công dân

Ngày 2/9, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, xuyên lễ 2/9, lực lượng công an vẫn tiến hành làm căn cước công dân cho người dân.

Công an đến tận nơi để hỗ trợ người dân làm căn cước công dân. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cụ thể, dù đang dịp lễ nhưng mỗi ngày cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Đồng Nai (PC06) và công an các huyện, thành phố vẫn chuẩn bị máy móc xuống cơ sở làm căn cước công dân cho người dân.

Theo Công an Đồng Nai, toàn tỉnh Đồng Nai hiện nay vẫn còn hơn 200.000 người chưa thực hiện thu nhận dữ liệu cấp căn cước công dân.

Nhiều cụ già được cấp căn cước công dân ngay trong dịp lễ 2/9. Ảnh: Tuệ Mẫn

Do đó, để hoàn thành việc cấp, quản lý căn cước công dân trên địa bàn tỉnh trước 30/9 theo yêu cầu của Bộ Công an, Đồng Nai chọn phương án gõ cửa từng nhà để làm căn cước cho công dân và mời công dân đi làm căn cước.

Ngoài ra, Công an Đồng Nai cũng thực hiện ngày làm việc ba ca từ 7 giờ đến 22 giờ để kịp làm căn cước công dân. Nhất là trong dịp lễ có nhiều người đi làm xa về nhà nên thuận tiện cho việc cấp căn cước công dân.

Công an hỗ trợ người lớn tuổi cấp căn cước công dân. Ảnh: Tuệ Mẫn

Đại diện PC06 cho biết, căn cước công dân gắn chíp sẽ tích hợp mọi thứ, kể cả số chứng minh nhân dân cũ của mình, nên không ảnh hưởng gì đến các giao dịch dân sự. Đến đầu năm 2023, khi sổ hộ khẩu giấy không còn giá trị sử dụng thì căn cước công dân chính là giấy thông hành của người dân nên mong muốn người dân sớm đổi sang căn cước công dân.

Tương tự, ở TP.Biên Hòa, nhân dịp lễ, công an đã đến khu phố Thái Hòa, phường Long Bình Tân để cấp, trả căn cước cho người dân. Do khu vực này đa số người dân sống trên các bè nuôi cá nên việc đi lại khó khăn hơn. Vì vậy, công an chọn phương án gõ cửa từng nhà để hỗ trợ người dân trong cấp, trả căn cước.

Công an tận tình làm việc xuyên lễ. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ông Nguyễn Văn Nam, 78 tuổi, người dân TP.Biên Hòa nói rằng ông rất vui khi được công an đến tận nhà hỗ trợ cấp căn cước công dân. Do tuổi cao, sức yếu, con cái đi làm xa nên việc đi lại của ông gặp nhiều khó khăn.

Công an đi ghe đến tận nơi để trả căn cước cho người dân. Ảnh: Công an cung cấp

"Lễ nhưng công an vẫn không nghỉ, họ đến tận nơi làm căn cước cho tôi, thật lòng tôi rất cảm động. Ở cái tuổi này cũng gặp khó trong việc đi lại nên nghĩ không làm được căn cước, vậy mà cuối cùng tôi vẫn làm được", ông Nam chia sẻ.