Đồng Nai: Kiểm tra nhà “trùm bán lẻ” phát hiện 32 bịch ma túy

Ngày 17/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Ngọc Thành (51 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) để phục vụ công tác điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trần Ngọc Thành. Ảnh công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 13/11, Công an huyện Vĩnh Cửu phối hợp cùng Công an xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu tiến hành kiểm tra hành chính nhà của Thành. Ngôi nhà này do Thành thuê đã lâu và có địa chỉ tại ấp Ông Hường (xã Thiện Tân).

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện Thành cất giấu 32 bịch ma túy đá ở giường, tủ…

Làm việc với cơ quan công an, Thành khai trước đó, vào ngày 12/11, Thành đến khu vực gần Cây xăng 75 (đường Đồng Khởi, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) gặp một người (không rõ nhân thân lai lịch) để mua số ma túy trên.

Sau đó Thành mang số ma tuý này về nhà, giữ trong hộp để sử dụng và bán cho những con nghiện khác.

Ngay sau đó, Thành bị bắt giữ và Công an huyện Vĩnh Cửu đã bàn giao Thành cho Công an tỉnh Đồng Nai để xác minh, điều tra theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.