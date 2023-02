Đồng Nai: Lao động loay hoay tìm việc, đi 4-5 công ty vẫn chưa được tuyển dụng

Ngày 27/2, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai đã tổ chức sàn giao dịch việc làm Đồng Nai lần thứ nhất nhằm kết nối giữa người lao động và người tuyển dụng lao động.

Lao động loay hoay tìm việc làm, tham gia sàn giao dịch việc làm. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo Trung tâm dịch vụ việc làm Đồng Nai, đợt này tham gia sàn giao dịch việc làm có 25 doanh nghiệp, với tổng nhu cầu tuyển dụng tại sàn là gần 800 lao động. Kết quả tại sàn giao dịch có 287 hồ sơ của người lao động được các doanh nghiệp tiếp nhận, trong đó có 131 lao động phổ thông chiếm 20% nhu cầu tuyển dụng.

Ghi nhận thực tế, đợt này lao động có nhu cầu đi tìm việc cao, nhưng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp ở Đồng Nai lại khá ít. Nhiều doanh nghiệp yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm, tay nghề để vào làm việc ngay mà không cần đào tạo lại, khiến nhiều lao động phổ thông khó có việc làm.

Anh Nguyễn Huy Bình ngụ TP.Biên Hòa cho biết trước Tết anh bị mất việc do công ty cắt giảm nhân sự. Nghỉ Tết xong anh đi khắp nơi tìm việc và đến nay vẫn chưa tìm được việc làm vì đa số các công ty đều tuyển dụng "nhỏ giọt".

"Đầu năm ngoái, doanh nghiệp khát lao động, năm nay thì lại không có nhiều nhu cầu tuyển dụng. Công nhân lúc nào cũng gặp khó khăn, phải xin việc nhiều nơi vẫn không có ai nhận", anh Bình buồn bã nói.

Tương tự, chị Mai Thị An, ngụ huyện Trảng Bom cho biết đã nộp hồ sơ 4 công ty nhưng không có hồi đáp. Do đó, hôm nay chị đến sàn giao dịch việc làm để tìm cơ hội cho mình. Chị An hy vọng các doanh nghiệp sớm hoạt động ổn định để người lao động tìm được bến đỗ.

Bà Trần Thị Thùy Trâm, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Đồng Nai cho biết từ đầu năm tới nay, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp là khoảng 6.000 lao động. Trong đó, lao động phổ thông chỉ khoảng 4.000 người, thấp hơn nhiều so với nhu cầu tuyển dụng của những năm trước.

Nguyên nhân giảm nhu cầu tuyển dụng là do đến thời điểm hiện tại các doanh nghiệp đã ổn định về mặt sản xuất. Ngoài ra cũng có nhiều doanh nghiệp hiện chưa tìm được đơn hàng mới nên chưa có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động phổ thông.

"Thời gian tới, Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động, nhất là lao động phổ thông. Trung tâm cũng hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối với các tỉnh, các địa phương có số lượng người lao động cần việc làm lớn để giúp các doanh nghiệp tuyển dụng, người lao động phổ thông sớm tìm được việc làm", bà Trâm nhấn mạnh.

Đặc biệt sắp tới, trung tâm đăng tải tất cả thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp, cũng như nhu cầu tìm việc của người lao động lên các trang thông tin điện tử của trung tâm như Facebook, Zalo, website để kết nối tìm việc làm.