Đến Hà Nội tìm việc làm, thanh niên mang xe của đồng hương đi bán

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn Thuận (SN 1998, Lũng Niêm, Bá Thước, Thanh Hoá) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, tháng 12/2022, Thuận có lên mạng tìm việc và được anh Đ (SN 1985, Thanh Hoá) đang làm thợ cơ khí ở Hà Nội rủ làm cùng và Thuận đồng ý. Ngày 24/12/2022, Thuận từ Thanh Hoá ra Hà Nội, sau đó được anh Đ đón về làm xưởng cơ khí ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

Ra Hà Nội tìm việc làm nhưng Hà Văn Thuận lại mang xe của đồng hương đi bán. Ảnh: CACC

Hết giờ làm, anh Đ đưa Thuận về nhà trọ ở Trần Quốc Vượng thay quần áo rồi đưa đi ăn tối. Ăn xong, anh Đ cùng bạn và Thuận đi uống nước. Thấy bạn muốn về sớm, anh Đ đưa xe cho Thuận bảo chở bạn về còn mình đi bộ về.

Trên đường quay về khu nhà trọ, Thuận nghĩ anh Đ lần đầu gặp sẽ không biết gì về mình nên đã mang xe máy đi bán được 3 triệu đồng. Sau đó, đối tượng thuê nhà nghỉ và tiêu xài hết tiền bán xe.

Đến ngày 8/2/2023, Thuận đứng ở đường Hoàng Quốc Việt bắt xe vào miền Trung thì bị anh Đ nhìn thấy, giữ lại và báo cho Công an phường Dịch Vọng Hậu giải quyết.

Tại cơ quan công an, Thuận đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.