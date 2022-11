Ăn nhậu rồi đâm bạn trọng thương

Chiều 23/11, Công an huyện Long Thành, Đồng Nai cho biết, đang tiếp tục lấy lời khai đối với Trần Khắc Vinh (33 tuổi, ngụ huyện Long Thành) để củng cố hồ sơ phục vụ điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Vinh chính là đối tượng đã đâm 16 nhát dao khiến bạn nhậu bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Hung khí Vinh dùng để chém anh H. gây thương tích. Ảnh: Công an Long Thành

Nạn nhân bị Vinh đâm phải nhập viện cấp cứu là anh Phan Anh H (40 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Thành).

Tại cơ quan điều tra, Vinh khai bản thân và anh H cùng nhóm khoảng 5 người khác trong đó có T và D đều là bạn bè quen biết. Thời gian rảnh rỗi cả nhóm có thường xuyên rủ nhau tụ tập ăn nhậu.

Khoảng 2 ngày trước, cả nhóm sau khi tan làm đã rủ nhau đến quán P.Q. tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành) ăn nhậu. Trong bàn nhậu cả nhóm đều ăn uống vui vẻ nhưng khi tính tiền do phân chia tiền bạc, nể nả, từ chối qua lại dẫn đến phát sinh mâu thuẫn giữa Vinh, T. D và anh H.

Do đã say xỉn nên xảy ra cãi vã lớn tiếng, xô xát nhẹ nhưng được mọi người can ngăn nên ai về nhà đấy. Vinh cũng khẳng định cả nhóm trước đó vui vẻ, không có mâu thuẫn, mâu thuẫn chỉ bộc phát khi say xỉn.

Vinh cũng khai, sau khi về nhà do vẫn ấm ức nên Vinh và H gọi điện nói chuyện qua lại sau đó hẹn nhau xuống khu vực chợ mới Long Thành để “nói chuyện”, khi đi Vinh có mang theo 1 con dao.

Tại đây Vinh cầm dao đứng nói chuyện với H thì bị H đánh vào đầu và bị bạn của H dùng chai thủy tinh ném vào đầu.

Tức giận nên Vinh cầm dao đuổi chém bạn của H, nhưng do bạn H bỏ chạy quá nhanh nên Vinh quay lại chém H 16 nhát dao vào đầu, lưng, bụng, tay, chân rồi mới dừng lại.

Sau đó Vinh bỏ trốn về nhà riêng và bị công an khống chế bắt giữ. Riêng H được đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch.

Hiện vụ án đang tiếp tục được làm rõ.