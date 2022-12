Đồng Nai: Mua lợn chết về “bùa phép” sau đó bán ra chợ với giá 30.000 đồng/kg

Mua lợn chết về xử lý sau đó bán ra thị trường

Sáng 9/12, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh vừa phối hợp cùng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, Công an huyện Thống Nhất bắt quả tang cơ sở thu mua lợn chết về giết mổ rồi bán ra thị trường.

Hiện trường phát hiện thịt lợn bẩn.

Theo đó, vào chiều 8/12, lực lượng liên ngành bất ngờ kiểm tra cơ sở giết mổ của ông Trương Duy Điệp làm chủ (đóng tại ấp Tây Nam, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang mổ số lượng lớn lợn chết. Theo ghi nhận, thịt lợn dưới sàn nhà dơ bẩn, không đảm bảo vệ sinh, hầu hết các con lợn đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối.

Làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành, ông Điệp chưa xuất trình được giấy phép giết mổ và giấy tờ chứng minh nguồn gốc lợn chết.

Bước đầu, ông Điệp khai lợn chết được thu mua từ người dân tại xã Gia Kiệm. Trong đó, có 12 con lợn chết mua trong ngày, 5 con còn lại được mua từ ngày hôm trước (7/12).

Ông Điệp mua lợn chết với giá 20.000 đồng/kg. Sau khi mổ, ông Điệp gọi điện thoại cho mối lái trực tiếp đến bán lại với giá 30.000 đồng/kg để làm thực phẩm cho người tiêu dùng. Riêng nội tạng lợn dùng làm thức ăn cho cá.

Đoàn liên ngành đã lập biên bản về hành vi mua bán động vật đã chết và giết mổ tại địa điểm chưa được các cơ quan chức năng cấp phép. Đồng thời, tiến hành thu mẫu lợn chết để giám định.

Hiện toàn bộ tang vật, hồ sơ liên quan đã được bàn giao cho Công an huyện Thống Nhất tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.