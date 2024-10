Đồng Nai: Mưa lớn, nước tràn vào nhà dân, vườn cao su cũng mênh mông nước

Mưa ngập diện rộng trên nhiều địa bàn ở Đồng Nai

Ở TP.Biên Hòa, trận mưa kéo dài từ khuya ngày 28 đến rạng sáng 29/10 khiến nước ngập sâu ở nhiều nơi tại phường Phước Tân. Nước tràn vào nhà hàng trăm hộ dân.

Nước lũ sông Buông dâng cao, ngập sâu trong sân Trường THCS Phước Tân 1 (phường Phước Tân) từ 60-80cm. Nước cũng tràn vào các phòng học ở tầng trệt. Hôm nay, ngày 29/10, hơn 2.600 học sinh của trường đã nghỉ học.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết, khi nước lũ rút, đảm bảo đủ điều kiện an toàn mới thông báo cho học sinh quay lại trường.

Nước ngập sâu trong sân Trường THCS Phước Tân 1 (phường Phước Tân, TP.Biên Hòa). Giáo viên phải dùng xuồng để di chuyển kiểm tra tình hình ngập. Ảnh: T.L

Theo Ban Chỉ huy quân sự huyện Long Thành, do ảnh hưởng của cơn bão số 6, mưa trong nhiều giờ liên tiếp không chỉ gây ngập lụt mà còn ảnh hưởng an nguy của nhiều hộ dân ở xã Bình An.

Ở khu vực bị ngập sâu, một số gia đình mắc kẹt trong khu vực nguy hiểm. Công an xã phải bố trí lực lượng để đưa người dân, cùng tài sản ra ngoài.

Ông Trần Văn Thân – Phó Chủ tịch UBND huyện Long Thành cho biết, huyện đang tăng cường kiểm tra các công trình xây dựng tại những khu vực mất an toàn trong mùa mưa bão, theo dõi ứng phó các tình huống xả lũ của các hồ thủy điện.

Huyện cũng đã gửi văn bản đề nghị Tổng Công ty Cao su Đồng Nai các địa phương có giải pháp giảm thiểu lượng nước từ các lô cao su chảy tràn về khu vực dân cư nhằm hạn chế thiệt hại.

Tuy nhiên, tình hình thiên tai ngày càng phức tạp khó lường, gây khó khăn cho công tác phòng tránh và ứng phó. Huyện Long Thành đề nghị Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh sớm thực hiện dự án hệ thống thoát nước chống ngập trên địa bàn.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân xã Bình An (huyện Long Thành) thoát khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: Ban CHQS Long Thành

Huyện Long Thành cũng đề nghị Sở NNPTNT, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai rà soát quy trình vận hành, điều tiết lưu lượng, hạn chế tình trạng nước tràn tự do.

Nhất là khảo sát bồi lắng, cải tạo nâng cấp, tăng dung tích phòng chống lũ trong mưa bão đối với công trình hồ thoát lũ Lộc An. Nguyên nhân do các đợt mưa lớn, vượt ngưỡng tràn, nước từ hồ Lộc An đổ về. "Kết hợp lượng nước từ khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và Suối Phèn gây ngập úng cho vùng hạ lưu ở xã Lộc An và thị trấn Long Thành", ông Thân nói.

Đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản do mưa ngập diện rộng

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nhơn Trạch cho biết, thời tiết đang trong thời kỳ cao điểm của mùa mưa lũ. Mực nước trên các sông, suối, hồ đập đang ở mức cao.

Trên địa bàn huyện, cống Lò Rèn có thiết kế 4 cống hộp cửa xả. Nhưng sau nhiều năm đưa vào sử dụng, hiện cống đã không còn đáp ứng được quá trình thoát nước hiện nay.

Cống Lò Rèn trên địa bàn xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch). Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Trần Huỳnh Minh Dũng, người dân xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) cảm thấy bất an và rất ngại khi phải qua cống Lò Rèn trong những ngày mưa lớn.

Khi mưa lớn, lượng nước từ cống Lò Rèn dâng lên rất nhanh, làm ngập và gây hư hỏng nền đường. "Phía dưới thì nước chảy cuốn trôi vật dụng, đồ đạc. Bà con khu vực này rất lo lắng vì mức độ nguy hiểm", ông Dũng nói.

Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai dự báo, ngày 29/10, Đồng Nai tiếp tục có mưa diện rộng, tập trung vào chiều và đêm.

Trong 24-48h tới, Đồng Nai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 120mm; cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Việc di chuyển trên đoạn đường qua cống Lò Rèn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân khi trời mưa, nước ngập dâng cao. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn, ngập lụt cục bộ, dông lốc, sạt lở bờ sông, gây thiệt hại về nhà cửa cây trồng và nhiều tài sản khác của người dân.

Tính đến giữa tháng 10, tổng thiệt hại do thiên tai gây ra đã khiến 1 người chết do bị nước cuốn trôi, nhiều căn nhà bị ngập lụt. Hàng trăm cây sầu riêng, bơ, mít bị gãy đổ; 180ha chuối và 18ha hoa màu thiệt hại. Nhiều tuyến đường giao thông hư hỏng. Thiệt hại tổng cộng ước khoảng 12,3 tỷ đồng.

Ông Trần Đình Minh – Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai khảo sát tình trạng mưa ngập diện rộng trên địa bàn xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch). Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Trần Đình Minh – Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai cho biết, ngành đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai để chủ động phương án ứng phó.

Trong đó, đặc biệt quan tâm các khu vực đã xảy ra sạt lở như ở xã Phú Sơn, Phú An và Phú Xuân (huyện Tân Phú); xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) xã Long Hưng (TP.Biên Hòa)...

"Khi lũ quét, phải kiên quyết di dời người dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, có phương án ứng phó kịp thời, đảm bảo tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản cho người dân", ông Minh nói.