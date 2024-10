Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai thực hiện đạt và vượt hàng loạt chỉ tiêu thi đua

Ngày 12/10, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng đầu năm năm 2024; và tổ chức họp mặt tuyên truyền kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Báo Dân Việt có cuộc trao đổi với bà Hồ Thị Sự - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai về kết quả, và định hướng công tác Hội đến cuối năm.

Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Trung ương giao

Thưa bà, Hội Nông dân các cấp tỉnh Đồng Nai đã thực hiện những hoạt động nào để chào mừng ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/1924)

Từ tháng 10/2023, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam với nhiều nội dung thiết thực, cụ thể.

Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai tổ chức họp mặt tuyên truyền kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Nguyên Vỹ

Trong đó, Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024; và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Đến nay, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao, và chương trình công tác năm 2024 được phê duyệt.

Bà có thể cho biết những thành quả cụ thể?

9 tháng năm 2024, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai có 12/18 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch Trung ương Hội giao.

Trong đó, nổi bật các là chỉ tiêu về: Thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp vượt 160%; số cán bộ Hội chuyên trách các cấp và Chi hội trưởng chi Hội Nông dân được trang bị kiến thức về nông nghiệp, kinh tế nông thôn, nghiệp vụ công tác Hội vượt 231%;

Tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân vượt 139%. Chỉ tiêu số hội viên tham gia tổ hợp tác, HTX vượt 461%. Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ thành lập mới tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp vượt 175%; hỗ trợ thành lập mới HTX nông nghiệp vượt 150%;

Số hội viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vượt 115%; số cơ sở Hội xây dựng được mô hình về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vượt 225%...

Bà Hồ Thị Sự - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai (giữa) trao quà hỗ trợ cho nông dân khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: HNDĐN

Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh tập trung hỗ trợ, hướng dẫn cho 27.599 cán bộ, hội viên, nông dân cài đặt, sử dụng Nền tảng số App Nông dân Việt Nam để cung cấp thông tin, chính sách, các hoạt động, phong trào của Hội kịp thời đến với hội viên, nông dân.

Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Hội Nông dân các cấp thế nào, thưa bà?

Toàn tỉnh hiện có 149 cơ sở hội, 956 chi hội và 5.106 tổ hội. Trong 9 tháng đầu năm 2024, Hội cơ sở đã kết nạp mới 3.715 hội viên. Đến nay, toàn tỉnh hiện có 114.807 hội viên (đạt tỷ lệ tập hợp 88,68%).

9 tháng đầu năm 2024, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai thành lập mới 13 chi hội nông dân nghề nghiệp (với 250 hội viên); và 41 tổ hội nông dân nghề nghiệp (với 334 hội viên). Tổng số hiện có được nâng lên 153 chi hội nông dân nghề nghiệp (với 3.680 hội viên), và 448 tổ hội nông dân nghề nghiệp (với 5.202 hội viên).

Hội Nông dân Đồng Nai vận động các mạnh thường quân khánh thành và đưa vào sử dụng cầu dân sinh tại huyện Xuân Lộc. Ảnh: HNDĐN

Hội Nông dân đã vận động, hướng dẫn thành lập mới 33 tổ hợp tác với 407 thành viên, và 10 HTX với 126 thành viên. Tổng số đến nay có 825 tổ hợp tác với 29.764 thành viên và 228 HTX với 5.752 thành viên. Hội Nông dân tỉnh cũng hỗ trợ nông dân xây dựng 292 mô hình hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị.

Hội Nông dân thực hiện các hoạt động cụ thể hỗ trợ hội viên, nông dân từ đầu năm đến nay thế nào, thưa bà?

Các cấp Hội phối hợp vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân đưa sản phẩm lên sàn sàn thương mại điện tử để kết nối tiêu thụ. Kết quả đã hỗ trợ 572 hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử; có 127 sản phẩm nông nghiệp được cập nhật trên các sàn thương mại điện tử; có 52 sản phẩm nông sản được Hội hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng được nhãn hiệu, thương hiệu.

Hội Nông dân các cấp tích cực phối hợp cung ứng vật tư, máy nông nghiệp... theo phương thức trả chậm giúp cho hội viên, nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hội Nông dân Đồng Nai tổ chức hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm OCOP. Ảnh: Nguyên Vỹ

Kết quả, các cấp Hội đã phối hợp hỗ trợ cung ứng 713 tấn phân bón trị giá 17 tỷ đồng; 2.197 tấn giống các loại trị giá 47 tỷ đồng; 2.070 lít thuốc bảo vệ thực vật trị giá 1,9 tỷ đồng; 2.148 tấn thức ăn chăn nuôi trị giá 8,5 tỷ đồng và 21 máy nông nghiệp trị giá 790 triệu đồng.

Hội Nông dân tỉnh có chủ trương hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân thông qua phát triển các mô hình kinh tế theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao.

Hiện tại dư nợ cho vay Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp quản lý hiện nay là 147,94 tỷ đồng, phát vay cho 2.894 hộ với 337 dự án nhóm hộ. Mức hỗ trợ bình quân khoảng 51,12 triệu đồng/hộ.

Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục xây dựng công tác Hội vững mạnh

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Hội có những khó khăn, hạn chế nào?

Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai có 2 chỉ tiêu thi đua do Trung ương Hội giao, đến nay, kết quả thực hiện còn đạt tỷ lệ thấp. Cụ thể là chỉ tiêu: Hỗ trợ hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử (21%); công tác phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn (21,7%).

Nguyên nhân do năm 2024 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân các cấp. Chỉ tiêu do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị về hỗ trợ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử là chỉ tiêu mới. Do đó, có nơi còn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện.

Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với nông dân năm 2024. Ảnh: Nguyên Vỹ

Sản xuất nông nghiệp còn gặp khó khăn do tác động của biến đổi khí hậu. Giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất không ổn định; một số mặt hàng nông sàn rớt giá, đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, thu nhập của nông dân và hoạt động của Hội.

Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào đến cuối năm 2024?

Trong 3 tháng cuối năm, Hội Nông dân các cấp tiếp tục thực hiện chương trình, nhiệm vụ theo kế hoạch. Trong đó Hội tập trung tổ chức học tập kinh nghiệm các mô hình hiệu quả, sản xuất nông nghiệp gắn với hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Hội Nông dân tỉnh sẽ tổ chức phiên chợ nông sản hỗ trợ kết nối, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh. Song song đó là tổ chức Tuần lễ xúc tiến quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu 2024; và Hội thảo giao lưu kinh nghiệm nông nghiệp quốc tế; Lễ tôn vinh nông dân tiêu biểu và sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2024.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa là Hội Nông dân tỉnh tham mưu hoàn thiện Đề án tổ chức đưa cán bộ, hội viên, nông dân đi nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm sản xuất và quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ở nước ngoài giai đoạn 2025-2028.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Hội Nông dân tỉnh trao tặng kỷ niệm chương Vì giai cấp nông dân việt nam của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có công lao đóng góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Nguyên Vỹ