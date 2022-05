Đồng Nai: Nhiều dự án “siêu lớn” chờ nhà đầu tư

Ngày 17/5, UBND tỉnh Đồng Nai cho vừa có Quyết định số 1202/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục 5 dự án khu dân cư để phục vụ nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho người dân địa phương. 5 dự án này sẽ được thu hồi đất và tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong năm 2022.

Tương lai ven sông Đồng Nai sẽ có các dự án nhà ở. Ảnh: M.Hưng

Trong 5 dự án này thì có 4 dự án được triển khai ở TP.Biên Hòa đáp ứng nhu cầu nhà ở cho số lượng lớn lao động, nhất là lao động nhập cư tại địa phương; 1 dự án ở huyện Long Thành để đón đầu nhu cầu nhà ở vùng ven sân bay trong tương lai.

Cả 5 dự án đều được quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng là đất ở đô thị, đất ở nông thôn. Tổng diện tích đất của các dự án trên là hơn 430 ha.

Đồng Nai đang có nhiều dự án đất ở. Ảnh: Tuệ Mẫn

Để các dự án triển khai đúng tiến độ, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao cho UBND TP.Biên Hòa, huyện Long Thành nhanh chóng lập hồ sơ bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trình tỉnh Đồng Nai phê duyệt, thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Trong đó tại TP.Biên Hòa vị trí 4 dự án sẽ tiến hành thu hồi đất và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư gồm: các khu đất dọc tuyến đường Hương lộ 2 giai đoạn 1 thuộc phường An Hòa có diện tích hơn 44 ha; dự án khu đô thị Hiệp Hòa tại phường Hiệp Hòa có diện tích gần 303 ha; các khu đất dọc theo tuyến đường nối từ ngã tư Vườn Mít đến đường Võ Thị Sáu có diện tích gần 26 ha; khu dân cư theo quy hoạch rộng gần 10 ha ở phường Hóa An. Còn tại huyện Long Thành, chỉ có 1 dự án Khu đô thị mới xã An Phước có diện tích gần 49 ha.

Phó chủ tịch UBND huyện Long Thành, ông Lê Hoàng Sơn cho biết mục tiêu của huyện Long Thành là sẽ lên đô thị loại III vào năm 2030, xây dựng phát triển các khu dân cư, dự án nhà ở là để nâng cao tỷ lệ đô thị hóa thông qua việc tăng dân số đô thị.

Đồng thời, huyện hướng đến trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh Đồng Nai, từng bước trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp hiện đại của vùng.