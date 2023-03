Đồng Nai: Phát hiện 2 doanh nghiệp xả lượng khí thải lớn ra môi trường

Doanh nghiệp xả khí thải ra môi trường

Trưa 23/3, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị chức năng lập hồ sơ xử lý 2 công ty đóng tại Khu công nghiệp Loteco (TP.Biên Hòa) và Cụm công nghiệp Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom).

Hiện trường kiểm tra doanh nghiệp ở huyện Trảng Bom. Ảnh: Tuệ Mẫn

Đây là 2 công ty vừa bị cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm về quản lý, xử lý chất thải, khí thải trong quá trình sản xuất.

Cụ thể trước đó vào ngày 16/3, đoàn kiểm tra do Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì đã phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghiệp Loteco tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Deuck Woo Việt Nam.

Qua kiểm tra công an phát hiện doanh nghiệp này đang sử dụng lò hơi công suất 5 tấn/giờ và sử dụng nguyên liệu đốt là củi tạp, vải vụn làm phát sinh khí thải ra môi trường. Công an xác định việc xả khí thải tại công ty này có dấu hiệu vượt chuẩn quy định nên đã lấy mẫu phân tích để có biện pháp xử lý.

Vào tối 13/3, Phòng Cảnh sát môi Công an tỉnh phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đồng Nai cũng phối hợp với Công an xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom kiểm tra Công ty TNHH sản xuất kim loại Fumin (gọi tắt Công ty Fumin, đóng tại Cụm Công nghiệp Hố Nai 3), phát hiện có nhiều dấu hiệu vi phạm trong quản lý chất thải rắn, khí thải.

Công an xác định, Công ty Fumin đang vận hành hệ thống tái chế, thu hồi kim loại inox từ các hỗn hợp bột mài kim loại trong nhà xưởng hơn 2.000 m2.

Quá trình hoạt động đã làm phát sinh khí thải từ lò nung; có khoảng 25 tấn chất thải rắn (chất vào bãi đất trống không có mái che theo quy định). Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu các loại chất thải, khí thải, lập biên bản với đại diện công ty để xác minh các dấu hiệu vi phạm về công tác bảo vệ môi trường.