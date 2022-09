Đồng Nai: Phát hiện cơ sở hạt nhựa lén xả nước, khí thải ra môi trường

Ngày 17/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) lập hồ sơ xử lý vụ 1 cơ sở sản xuất hạt nhựa tại ấp Bảo Định, xã Xuân Định (Xuân Lộc) xả nước thải, khí thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Cơ sở hạt nhựa đã xả khí thải, nước thải ra môi trường. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo điều tra, trước đó vào khoảng 15 giờ ngày 15/9, trinh sát Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Công an xã Xuân Định (Xuân Lộc) tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất hạt nhựa tại địa chỉ trên.

Cơ sở này do ông Phạm Văn Phụng làm chủ. Qua kiểm tra, công an xác định, quá trình sản xuất hạt nhựa, nước thải dùng để băm, cắt, rửa nguyên liệu bao bì bằng nhựa được đổ vào 2 bể tự hoại rồi thải trực tiếp vào hệ thống thoát nước ra bên ngoài.

Ngoài ra, nước thải từ cơ sở này có màu xám, bốc mùi hôi thối, có cặn, có dấu hiệu vượt tiêu chuẩn cho phép về đảm bảo môi trường.

Tại thời điểm lấy mẫu, lực lượng công an xác định, lưu lượng nước thải được cơ sở này đổ ra môi trường khoảng 3,5m3 /ngày.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng xác định, quá trình nung chảy bao bì bằng nhựa, cơ sở của ông Phụng còn thải ra một lượng khí với lưu lượng đo được vào thời điểm kiểm tra khoảng hơn 1.100 m3/giờ; khí thải màu xám có mùi hôi, có dấu hiệu vượt quy chuẩn cho phép.

Trước những dấu hiệu vi phạm nói trên, lực lượng chức năng lập biên bản, thu mẫu nước thải và khí thải tại cơ sở này đưa đi giám định.