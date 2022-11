Đồng Nai: Phát hiện 3.000 đồ chơi tình dục “không giấy”, mua đi bán lại trôi nổi trên mạng

Phát hiện số lượng lớn đồ chơi tình dục mua bán "chui"

Chiều 17/11, Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho biết, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa đang lập hồ sơ, xử lý cơ sở kinh doanh các mặt hàng liên quan đến đồ chơi tình dục không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đồ chơi tình dục tại cơ sở của Khánh đều không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo Công an TP.Biên Hoà, ngày 16/11, trinh sát Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Công an phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh của ông Trần Quốc Khánh (37 tuổi, ngụ Tân Hiệp).

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện tại cửa hàng ông Khánh có khoảng 3.000 sản phẩm chủ yếu là công cụ hỗ trợ, đồ chơi tình dục các loại.

Cụ thể 3.000 sản phẩm đồ chơi tình dục gồm: bao cao su, dương vật giả, vòng đeo dương vật...

Tuy nhiên toàn bộ số hàng này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Làm việc với công an, chủ cơ sở là Trần Quốc Khánh cho biết, số hàng trên được mua trôi nổi trên thị trường thông qua các trang mạng xã hội và không có hóa đơn, chứng từ. Sau đó, chủ cơ sở bán lại cho các đầu mối khác để kiếm lời.

Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa đã lập biên bản hành chính đối với chủ cơ sở về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan công an tạm giữ số hàng trên để xử lý theo quy định.