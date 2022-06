Đồng Nai: Trở về quê nhà, bất ngờ phát hiện đã mất đất

Bỗng dưng mất đất

Ngày 8/6, tin từ Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cho biết đơn vị vừa tiếp nhận đơn tố cáo của bà Phạm Thị Hồng Nhi (SN 1970, ngụ tỉnh Tiền Giang) về việc “bỗng dưng bị chuyển nhượng mất hơn 1.300m2 đất tại xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch”.

Bà Phạm Thị Hồng Nhi cho biết rất bất ngờ, "sốc" vì đất do bà đứng chủ quyền đã bị bán mất. Ảnh: Nha Mẫn

Hiện công an đã tiếp nhận vụ việc, đang xem xét các chứng cứ liên quan đến vụ việc và sắp tới sẽ lần lượt mời những người liên quan lên làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Theo trình bày của bà Nhi, do gia đình đông anh em, cuộc sống khó khăn, bố mẹ mất sớm nên từ khi lên 8 tuổi, bà được bà nội Hồ Thị Tình (SN 1913, nay đã mất) đưa về nuôi dưỡng. Tuy nhiên do bà nội cũng tuổi cao sức yếu, công việc không ổn định nên không có tiền cho bà Nhi đi học. Vì vậy bà Nhi không biết chữ.

Ngày 21/4/1997 bà Tình đã làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất thuộc thửa đất số 306 tờ bản đồ 04 với diện tích 1324m2 cho bà Nhi đứng tên (nay thuộc thửa 44 tờ bản đồ 21).

Các giấy tờ liên quan đến đất đai vẫn do bà Tình giữ, còn bà Nhi lúc này đã lên TP.HCM để làm thuê làm mướn nên không mang theo giấy tờ quan trọng.

Vị trí khu đất của bà Nhi (chấm đỏ). Ảnh cắt từ bản đồ

Gần đây bà Nhi nhớ đến mảnh đất được bà nội chuyển nhượng cho từ năm 1997 nên mới từ Tiền Giang trở về Nhơn Trạch thăm bà con và tìm đất.

Do bà Nhi không giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà nội cũng mất, giấy tờ bị thất lạc nên đã ra UBND xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch nhờ trích lục lại hồ sơ đồng thời làm các thủ tục làm lại giấy tờ đất đai.

Tuy nhiên khi bà Nhi đưa số tờ số thửa nhờ cán bộ xã kiểm tra thì tá hỏa phát hiện khu đất do bà đứng tên đã bị chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn S. (ngụ tại địa phương).

UBND huyện Phú Thạnh nơi hai bên mua bán nhờ lãnh đạo xã làm chứng cách đây 15 năm. Ảnh: Nha Mẫn

Theo hồ sơ còn lưu lại, bà Phạm Thị Hồng Nhi được UBND huyện Nhơn Trạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1997, diện tích hơn 1.300m2 tại xã Phú Thạnh.

Nhưng đến năm 2007 lại xuất hiện hồ sơ chuyển nhượng đất từ bà Phạm Thị Hồng Nhi cho ông S. Thời điểm chuyển nhượng là ngày 27/11/2007, nơi chuyển nhượng là tại UBND xã Phú Thạnh và có bút tích làm chứng của ông Lê Văn Tây, Chủ tịch UBND xã Phú Thạnh thời bấy giờ ký vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

“Không có chuyện tôi là người đứng ra bán đất. Bản thân tôi cũng chưa từng gặp, chưa từng tiếp xúc hay nhận tiền mua bán từ ông S. Hơn nữa tôi là người không biết chữ, xưa nay mọi giấy tờ tôi đều điểm chỉ vì không biết viết.

Nhưng trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2007 lại có chữ ký của tôi và tôi sinh năm 1970 nhưng trên hợp đồng họ lại ghi 1968”, bà Nhi nói.

Hợp đồng chuyển nhượng kỳ lạ



Liên quan đến vụ việc trên, PV báo Dân Việt đã liên hệ với UBND xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch để tìm hiểu về vấn đề này.

Ông Trương Quốc Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Thạnh cho biết UBND xã có nắm bắt thông tin về vụ việc nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã nên cán bộ đã hướng dẫn người dân thực hiện theo các trình tự thủ tục đúng quy định pháp luật.

Đường vào khu đất của bà Nhi. Ảnh: Nha Mẫn

“Chúng tôi cũng hướng dẫn bà Nhi gửi đơn khởi kiện ra TAND huyện Nhơn Trạch để đề nghị hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với ông S. Tuy nhiên theo thông tin tôi nắm được thì tòa án cũng đã hướng dẫn bà Nhi nộp đơn lên cơ quan công an để công an thụ lý, giải quyết vụ việc. Chúng tôi cũng hi vọng mọi vấn đề sớm được làm sáng tỏ, ai đúng ai sai ra sao để đảm bảo được quyền lợi cho người dân”, ông Thái nhấn mạnh.

Trong khi đó, khi PV liên lạc với ông Lê Văn Tây, nguyên Chủ tịch UBND xã Phú Thạnh, người chứng thực cho hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất của bà Nhi cho ông S. vào năm 2007 thì ông Tây cho biết chuyện xảy ra quá lâu ông cũng không nhớ quá nhiều chi tiết.

Theo ông Tây, năm 2007 thủ tục mua bán đất đai vẫn chưa “chặt chẽ” như bây giờ. Thời điểm đó giấy tờ chưa phức tạp, xã có thể đứng ra chứng thực việc mua bán; người nhà cũng có thể đứng ra bán thay đất cho nhau; người dù đã lập gia đình vẫn có thể tự đứng ra bán đất một mình nếu đó là đất của riêng mình.

“Tôi với cương vị là Chủ tịch xã cũng không trực tiếp gặp các bên mua bán mà chỉ ở phòng, nhận hồ sơ có chữ ký nháy của cán bộ tư pháp rồi kiểm tra hồ sơ, thấy đầy đủ thì tôi ký. 15 năm trước giấy tờ mua bán, thủ tục không quá khắt khe như hiện nay, giờ xảy ra sự vụ như vậy tôi cũng mong cơ quan điều tra sớm tìm ra sự thật”, ông Tây nói.

Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Hùng, nguyên cán bộ tư pháp xã Phú Thạnh cũng cho biết câu chuyện xảy ra cách đây đã 15 năm nên ông không còn nhớ rõ khi đó ông gặp hai bên mua bán như thế nào.

Ông Hùng chia sẻ: “Sự việc xảy ra quá lâu không hiểu sao nay họ mới về kiếm đất và tìm thông tin. 15 năm trôi qua tôi không nhớ rõ nhưng khi đó cứ có đủ giấy tờ, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân muốn mua bán thì xã chứng thực thôi. Giờ sự việc ra sao chúng tôi cũng chỉ chờ công an xử lý”.

Khu đất của bà Nhi bị sang nhượng cho người khác vẫn giữ nguyên hiện trạng, chưa được xây dựng. Còn ông N.V.S người đứng tên người mua trong Hợp đồng chuyển nhượng hiện đang không có mặt ở địa phương.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.