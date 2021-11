Đồng Nai: Cho chủ cửa hàng vay tiền tỷ, người dân nguy cơ mất trắng

Hàng chục người đã cho bà Vũ Thanh Thúy vay tiền đã gửi đơn tố cáo đến báo Dân Việt... - Ảnh: Quốc Hải

Hàng chục nạn nhân kêu cứu

Bà Trần Thị Ngọc Hà (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cho biết đã có thỏa thuận với bà Vũ Thanh Thúy (chủ shop Xinh Đẹp; hộ khẩu thường trú tại TP.Long Khánh) mua lô hàng điện tử (tivi, máy lạnh, máy giặt…) để kinh doanh.

Ngày 4/2 bà Hà đã chuyển khoản cho bà Thúy 300 triệu đồng. Đến ngày 6/2, bà Thúy tiếp tục mượn thêm 50 triệu đồng của bà Hà và hẹn sau 1 tháng sẽ trả.

Đến ngày 15/3, bà Hà vẫn không nhận được lô hàng điện tử. Bà Hà gọi điện thoại cho bà Thúy đề nghị lấy lại tiền, bà Thúy viện cớ lô hàng bị hải quan giữ lại nên xin "khất nợ" và chưa trả tiền khi bị đòi.

Đến ngày 4/7, bà Hà giật mình khi nghe tin bà Thúy đã không còn ở địa phương. Mọi liên lạc từ trước đến nay (qua điện thoại, facebook, zalo…) đều bị chặn. Vì vậy, bà Hà đã làm đơn tố cáo vụ việc đến Công an TP.Long Khánh.

"Tôi là hộ kinh doanh cá thể, tiền lấy hàng đều là vay mượn từ anh em, bạn bè nhưng bây giờ bị giựt. Tôi đã nhiều lần cầu cứu đến Công an tỉnh cũng không ăn thua", bà Hà rầu rĩ.

Các nạn nhân trình bày vụ việc với PV báo Dân Việt - Ảnh: Quốc Hải

Tương tự, bà Phạm Thị Minh Trang (TP.Long Khánh) cũng cho biết, bà Vũ Thanh Thúy (chủ shop Xinh Đẹp) là khách sỉ của mình, chuyên lấy các mặt hàng thời trang. Do quen biết và cùng là người dân ở Long Khánh nên bà Trang đồng ý cho bà Thúy nợ tiền hàng.

Tổng số tiền mà bà Thúy nợ của bà Trang sau 4 lần lấy hàng lên tới gần 540 triệu đồng, tất cả các lô hàng đều có hóa đơn đỏ. Tuy nhiên, bà Thúy đều khất lần và đến đầu tháng 7/2021 đã bỏ đi khỏi địa phương.

"Tôi đã gửi đơn tố cáo đến Công an TP.Long Khánh nhưng không được giải quyết. Họ bảo đây chỉ là vụ việc dân sự và hướng dẫn tôi kiện dân sự", bà Trang nói.

Cám cảnh hơn, chị N.T.T – công nhân một doanh nghiệp tại huyện Thống Nhất – cho biết, qua mạng xã hội facebook, chị T thấy bà Vũ Thanh Thúy rao bán hàng gia dụng, đồ điện tử và điện thoại Iphone XS… với yêu cầu chuyển khoản trước và nhận hàng sau 7-10 ngày. Ngày 17/5, chị Tâm đã chuyển khoản 21,8 triệu đồng để chờ lấy hàng.

Tuy nhiên, sau hơn một tháng không nhận được hàng, chị T liên lạc với bà Thúy thì lại tiếp tục bị "dụ" cho bà này vay thêm 100 triệu đồng để… lấy hàng, với cam kết sẽ trả lại trong vòng 1 tuần. Tháng 6/2021, chị T lại vay nóng với lãi cao để cho bà Thúy mượn nhưng sau đó bà Thúy đã cắt đứt liên lạc.

"Sau một thời gian phải trả lãi nóng, tôi phải vay mượn từ các thành viên trong gia đình để trả nợ và đến nay vẫn chưa biết phải làm đến bao giờ mới đủ tiền trả nợ. Tôi thấy bất lực quá và cũng có lúc suy nghĩ quẩn nhưng may mắn gia đình phát hiện kịp …", chị T nức nở.

Theo ghi nhận của Dân Việt, chỉ tính riêng số nạn nhân cho bà Thúy vay tiền đã gửi đơn đến Dân Việt, tổng số tiền của những người này lên tới gần 15 tỷ đồng.

Công an nói "chưa có phạm tội xảy ra"

Liên quan đến việc hàng chục người dân tố cáo bà Vũ Thanh Thúy - chủ shop Xinh Đẹp có dấu hiệu của tội "lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 4 Điều 174 và Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015, phía Công an TP.Long Khánh đã có trả lời đến các nạn nhân đã gửi đơn.

Cụ thể, theo thông báo số 549/TB-CATP-ĐTTH do Thượng tá Vũ Văn Nhiệm – Phó Trưởng Công an TP Long Khánh ký, Công an TP.Long Khánh sau khi tiếp nhận đơn tố cáo đã tiến hành kiểm tra và mời bà Vũ Thanh Thúy đến làm việc thì được biết bà Thúy hiện đang sống ở… quận Bắc Từ Liêm (TP.Hà Nội). Do việc hạn chế đi lại để phòng chống dịch Covid-19 nên bà Thúy chưa thể đến Công an TP.Long Khánh làm việc.

Bà Thúy đã nhiều lần gửi văn bản cho Công an TP.Long Khánh để giải trình về các nội dung tố cáo. Bà Thúy thừa nhận nợ tiền của nhiều người nhưng do kinh doanh thua lỗ, bà phải sang nhượng nhà đất để giải quyết nợ nần nhưng không đủ. Đứng trước áp lực về tâm lý nên bà Thúy tạm lánh mặt đi nơi khác chứ không phải trốn nợ.

Bà Thúy cam kết khi nào các quy định về đi lại được cho phép thì sẽ đến các cơ quan pháp luật để làm việc cụ thể, thông báo số 549/TB-CATP-ĐTTH, nêu rõ.





Các nạn nhân cho biết đã gửi đơn lên Công an tỉnh Đồng Nai kêu cứu nhưng bị trả đơn về Công an TP.Long Khánh .... - Ảnh: Quốc Hải

Ngoài ra, theo văn bản này, căn cứ Điều 4 Luật cư trú năm 2020 quy định "Công dân có quyền tự do cư trú". Do đó thời điểm bà Thúy đi khỏi nơi cư trú không nằm trong diện bị hạn chế quyền tự do cư trú và cũng không thuộc diện phải khai báo tạm vắng khi đi khỏi địa phương theo quy định tại Điều 31 Luật cư trú.

Từ những nội dung trên, xét thấy những tố cáo này này tranh chấp hợp đồng dân sự, chưa có sự việc phạm tội xảy ra. Vì vậy, căn cứ khoản 3 – Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân dự năm 2015 và Điều 466 Bộ luật Dân sự năm 2015, công an Long Khánh hướng dẫn nạn nhân khởi kiện dân sự tại Tòa án nhân dân TP.Long Khánh để được giải quyết theo thẩm quyền – thông báo do thượng tá Vũ Văn Nhiệm – Phó trưởng Công an TP.Long Khánh ký, nêu.

Để tìm hiểu thêm về vụ việc, Dân Việt đã liên hệ với Thượng tá Vũ Văn Nhiệm – Phó Trưởng Công an TP.Long Khánh. Ông Nhiệm từ chối và cho biết không đủ thẩm quyền để cung cấp thông tin.

PV cũng đã nhiều lần liên hệ qua số điện thoại bà Vũ Thanh Thúy thường sử dụng, nhưng không có phản hồi.