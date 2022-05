Đồng Nai: Tư vấn pháp luật, khám sức khỏe hậu Covid-19 cho thanh niên công nhân

Ngày 15/5, trong chuỗi các hoạt động Liên hoan người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ XIII năm 2022, tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai, Trung ương Đoàn đã phối hợp với Tỉnh đoàn Đồng Nai tổ chức chương trình Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2022.

Ông Ngô Văn Cương tặng quà cho thanh niên công nhân. Ảnh: N.Sơn

Tham dự chương trình có ông Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và rất nhiều thanh niên công nhân. Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực.

Trong đó, có hoạt động tập huấn kiến thức, kỹ năng và tư vấn tiền hôn nhân cho thanh niên công nhân; tư vấn pháp luật, tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2020; tập huấn pháp luật về giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe an toàn cho thanh niên công nhân, thay nhớt xe miễn phí, chơi các trò chơi.

Cũng trong chương trình ngày hội, đoàn viên, thanh niên công nhân còn được giới thiệu việc làm, tư vấn định hướng nghề nghiệp và được mua nhiều sản phẩm với giá ưu đãi tại các gian hàng; được khám, tư vấn sức khỏe hậu Covid-19 và sức khỏe sinh sản miễn phí; giao lưu văn nghệ…

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Đồng Nai cũng đã tặng 20 phần quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chia sẻ và tạo động lực để thanh niên công nhân vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Cũng trong khuôn khổ chương trình giải thưởng người thợ trẻ giỏi toàn quốc, trước đó chiều 14/5, Đoàn đại biểu tham gia giải thưởng người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ XIII năm 2022 đã đến dâng hương, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Văn miếu Trấn Biên; thăm Mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) và phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa); tặng quà cho thanh niên công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam...

Đời sống thanh niên công nhân tại Đồng Nai được quan tâm. Ảnh: Tuệ Mẫn

Chị Nguyễn Thị An, công nhân tại TP.Biên Hoà cho biết, chị rất vui khi được tham dự những chương trình ý nghĩa do Đoàn tổ chức. Thông qua các chương trình, chị An thấy bản thân nhận được sự đồng hành, sẻ chia từ cộng đồng và được giải đáp nhiều thắc mắc quan trọng trong cuộc sống cũng như Luật Lao động để bảo vệ bản thân trong khi đi làm.

Chị An hi vọng ngày càng có nhiều chương trình, ngày hội cho lực lượng công nhân tham gia.

Được biết, tối nay (15/5) tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai sẽ diễn ra lễ tuyên dương 41 người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ XIII-2022. Đây là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm khen thưởng, động viên, tôn vinh những đoàn viên, thanh thiếu niên đang trực tiếp lao động, sản xuất tại doanh nghiệp, đơn vị thuộc các thành phần kinh tế; học viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.