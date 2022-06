Đồng Tháp: 700 nông dân vào cuộc, thu gom hơn 3,8 tấn rác thải bảo vệ thực vật

Tham gia Chương trình hợp tác sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả do Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) phối hợp với Hiệp hội CropLife Việt Nam, Sở NNPTNT tỉnh Đồng Tháp tổ chức, cái được lớn nhất của nông dân là thay đổi nhận thức về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn.

Nông dân thu gom được 3,85 tấn rác thải là vỏ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (BVTV) tỉnh Đồng Tháp, tính tới đầu tháng 6/2022, đối với hoạt động tập huấn sử dụng thuốc BVTV an toàn - hiệu quả, các cán bộ của dự án đã tổ chức 18/18 lớp tập huấn cho 540 nông dân tại 12 huyện, thành phố; hoàn thành 1 lớp tập huấn cho hơn 60 cán bộ kỹ thuật của tỉnh và 2/6 lớp tập huấn cho các cơ sở buôn bán thuốc BVTV với sự tham gia của 129 đại lý. Chương trình cũng hoàn thiện nội dung và phát hành bộ tài liệu tập huấn về quản lý và sử dụng thuốc BVTV cho từng đối tượng tham gia và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ dịch hại trên một số cây trồng chủ lực của địa phương như lúa, hoa - cây cảnh, nhãn, xoài... Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện 10/24 phong trào phổ biến sử dụng thuốc BVTV với sự tham gia của hơn 700 nông dân, trong đó tiến hành trực tiếp thu gom bao gói, chai lọ thuốc BVTV đã sử dụng trên các tuyến kênh, rạch, mương nội đồng và tập kết về địa điểm phát động với tổng lượng rác thải BVTV thu gom được là 3.857kg. Nông dân xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp tham gia thu gom vỏ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng. Ảnh: K.N 4 nhóm hoạt động chính Năm 2021-2022 gồm: Hoàn thiện bộ tài liệu và tổ chức tập huấn cho nông dân, đại lý, cán bộ kỹ thuật địa phương; xây dựng 2 mô hình sử dụng thuốc BVTV an toàn hiệu quả trên lúa và hoa kiểng tại Lấp Vò và Sa Đéc; phát động các phong trào thu gom bao gói thuốc BVTV trong địa bàn tỉnh; thanh tra, kiểm tra việc buôn bán thuốc BVTV tại một số khu vực. Bên cạnh đó, chương trình cũng đã xây dựng 2 mô hình sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả trên lúa và hoa cảnh với tổng diện tích gần 400ha tại Lấp Vò và Sa Đéc với khoảng 500 hộ nông dân tham gia. Nông dân tham gia mô hình không chỉ được tập huấn về các nguyên tắc sử dụng thuốc BVTV nói chung mà còn được trực tiếp tập huấn về cách thức phòng trừ dịch hại trên các cây trồng cụ thể thông qua các đợt tập huấn đầu vụ, giữa vụ và cuối vụ. Ngoài ra, tại các mô hình, chương trình cũng bố trí tổng cộng 45 bể chứa thuốc BVTV để hướng dẫn nông dân thực hành thu gom bao gói thuốc BVTV đúng quy định. Cũng trong khuôn khổ chương trình, Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Đồng Tháp đã trực tiếp tiến hành 2/4 đợt thanh, kiểm tra tại 22 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón và thuốc BVTV. Kết quả có 1 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính với hành vi sản phẩm có thông tin nhãn hàng hóa ghi chưa đúng theo quy định, số tiền bị xử phạt là 4 triệu đồng. Tổng số mẫu phân tích là 10 và kết quả phân tích cả 10 mẫu đạt. Theo đánh giá của dự án, qua quá trình triển khai thực hiện, đa số nông dân đều nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc BVTV tiết kiệm, an toàn, hiệu quả và thu gom chai lọ, bao gói thuốc BVTV sau sử dụng để đúng nơi quy định, góp phần trong việc bảo vệ môi trường nói chung và môi trường nông nghiệp nói riêng. Hưởng lợi trực tiếp khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách Phát biểu tại hội nghị sơ kết chương trình mới đây, ông Huỳnh Tấn Đạt - Phó Cục trưởng Cục BVTV cho biết: Triển khai chương trình sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm tại Đồng Tháp và tại nhiều địa phương là nhiệm vụ tiên quyết của ngành BVTV. Thứ nhất, công tác này giúp tuyên truyền, phổ biến pháp luật iện hành tới bà con nông dân, chính quyền các cấp để cùng chung tay vận động và tăng cường nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc sử dụng vật tư nông nghiệp nói chung, trong đó có thuốc BVTV an toàn - hiệu quả, từ đó giảm thiểu rủi ro trong tiêu dùng, rủi ro về sức khỏe và môi trường sinh thái cũng như nâng cao giá trị nông sản. Đoàn Thanh niên tham gia thu gom bao gói thuốc trong lễ phát động sáng 4/6 tại Tân Mỹ, Lấp Vò. Ảnh: K.N Tại Đồng Tháp, thực hiện Quyết định số 54/QĐ-TTBVTV ngày 20/4/2022, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra 14 cơ sở, phát hiện 3 cơ sở vi phạm, ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hành vi: Buôn bán thuốc BVTV không có tên trong danh mục (2 trường hợp), không duy trì điều kiện kinh doanh thuốc BVTV theo quy định (1 trường hợp), buôn bán phân bón có nhãn hàng hóa ghi chưa đúng theo quy định (1 trường hợp). Tổng số tiền xử phạt là 15.500.000 đồng.

Thứ hai, khi áp dụng quy trình sản xuất bền vững, sử dụng thuốc BVTV đúng cách, bà con nông dân có thể tiết kiệm chi phí vật tư đầu vào, đặc biệt trong tình hình "bão giá" hiện nay. Thứ ba, những hoạt động này sẽ tăng cường sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong quản lý, sử dụng vật tư nông nghiệp: Từ việc nâng cao năng lực của cán bộ địa phương trong hoạt động hướng dẫn, giám sát nông dân sử dụng thuốc BVTV tới công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng thuốc BVTV trên thị trường; kết nối chính quyền địa phương với các đại lý giúp họ hiểu hơn trách nhiệm, quyền lợi trong việc thay mặt các cơ quan chức năng hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV, vật tư nông nghiệp một cách bền vững. "Đối tượng trực tiếp được hưởng lợi là nông dân - đặc biệt trong việc bảo vệ sức khỏe của chính họ, gia tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp, và cải thiện thu nhập" - ông Đạt nhấn mạnh Ông Lê Quốc Điền - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: "Chúng tôi ghi nhận nỗ lực của Cục BVTV, Hiệp hội CropLife Việt Nam cũng như của bà con nông dân trong việc triển khai dự án lần này. Bảo vệ môi trường là một trong các mục tiêu của chính quyền và bà con nông dân trong tỉnh, điều này không chỉ tạo điều kiện để xây dựng vùng nông sản an toàn, bền vững, bảo vệ sức khoẻ của người dân mà còn giúp xây dựng và nâng tầm giá trị nông sản cũng như du lịch của tỉnh. Chúng tôi xác định đây sẽ là một dự án dài hạn với mục tiêu quan trọng nhất là phải thay đổi được thói quen sử dụng thuốc BVTV của bà con nông dân". Đại diện CropLife Việt Nam, ông Đặng Văn Bảo - Chủ tịch Hiệp hội nhấn mạnh: "CropLife và các công ty thành viên luôn coi các chương trình hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV một cách có trách nhiệm, an toàn, hiệu quả là một trong các hoạt động trọng tâm song song với việc tiếp tục giới thiệu các thế hệ sản phẩm tiên tiến hơn tới tay bà con nông dân. Chúng tôi cho rằng đây là hai hợp phần không thể tách rời để giúp phát huy tối đa hiệu quả của các sản phẩm thuốc BVTV, nâng cao thu nhập nông hộ, bảo vệ môi trường, sức khoẻ của nông dân và cộng đồng, hướng tới phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững".

