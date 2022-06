Nông dân đất sen hồng rủ nhau đi gom bao, gói thuốc bảo vệ thực vật ngày thứ bảy

Hôm nay, ngày 4/6, tại xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT), Sở NNPTNT tỉnh Đồng Tháp, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp, Hiệp hội Croplife Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ phát động ra quân thu gom, vận chuyển bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Nông dân xã Tân Mỹ, Lấp Vò, Đồng Tháp thu gom bao bì, vỏ thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng. Ảnh: P.V

Lễ phát động nằm trong Chương trình hợp tác sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả năm 2022 do Cục Bảo vệ thực vật, Hiệp hội Croplife Việt Nam và Sở NNPTNT tỉnh Đồng Tháp phối hợp thực hiện.

Tại lễ phát động, ông Châu Bá Liêm, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ cho biết, thời gian qua, chính quyền địa phương, ngành chức năng địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, giúp bà con nhận thức rõ hơn về nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật để đúng nơi quy định thay vì vứt bừa bãi ra môi trường như trước kia.

Sau khoảng 2 giờ thu gom, số lượng rác rất lớn. Đây là hoạt động nằm trong Chương trình hợp tác sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả năm 2022 do Cục Bảo vệ thực vật, Hiệp hội Croplife Việt Nam và Sở NNPTNT tỉnh Đồng Tháp phối hợp thực hiện. Ảnh: P.V

"Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhận thức của bà con nông dân đã thay đổi rõ rệt, nhiều mô hình sản xuất an toàn, sinh thái đã được bà con áp dụng, bà con tuân thủ đúng khuyến cáo sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng đúng liều lượng" - ông Liêm nói.

Đại diện cho nông dân xã Tân Mỹ, ông Phạm Minh Hải, ấp Tân Châu cam kết sẽ vận động bà con trong xóm ấp không vứt bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng ra bờ sông, kênh rạch, góp phần bảo vệ môi trường, chuyển dần theo hướng sản xuất nông nghiệp bền vững.

Hiện, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã được nông dân xã Tân Mỹ, Lấp Vò, Đồng Tháp thu gom vào những chiếc lu, thùng bên bờ ruộng, sau đó được thu gom đưa đi tiêu hủy. Ảnh: P.V

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nông dân sau khi sử dụng xong vứt vỏ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật ra ngoài kênh rạch. Ảnh: P.V

Ông Lê Quốc Điền, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Đồng Tháp cũng kêu gọi bà con nông dân xã Tân Mỹ nói riêng, nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nói chung tăng cường sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc "4 đúng", giữ gìn vệ sinh môi trường bằng cách thu gom, để bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định.

Được biết, trong khuôn khổ chương trình Chương trình hợp tác sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả năm 2022 do Cục Bảo vệ thực vật, Hiệp hội Croplife Việt Nam và Sở NNPTNT tỉnh Đồng Tháp thực hiện, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện 10/24 cuộc phát động phát động được phố biến về chương trình hợp tác sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả, trực tiếp thu gom bao gói, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng trên các tuyến kênh, rạch, mương nội đồng và tập kết về địa điểm phát động với 700 nông dân tham gia và tổng lượng rác thải bảo vệ thực vật thu gom được là 3.857 kg.