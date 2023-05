Đồng Tháp: Công an “phát hiện” thêm 240 con mèo không rõ nguồn gốc sau phản ánh của Dân Việt

Video Điều tra: Mánh khóe của những "siêu trộm" chó mèo

Theo đó, cuối tháng 4/2023, Công an huyện Lai Vung phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Đồng Tháp), Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh do ông Hoàng Minh Thọ (sinh năm 1987, ngụ tỉnh Nam Định, tạm trú tại ấp Long Thành A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung).



Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này có hành vi thu gom 240 con mèo không rõ nguồn gốc được nhốt trong 24 sọt nhựa, trọng lượng khoảng 590 kg, chuẩn bị vận chuyển đi tiêu thụ.

Công an huyện Lai Vung đã lập biên bản vụ việc và bàn giao số mèo trên cho Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Đồng Tháp để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với Phóng viên Dân Việt, chủ hộ kinh doanh Hoàng Minh Thọ cho biết: "Các cá thể mèo tôi mua quanh địa bàn tỉnh Đồng Tháp, mỗi người vài con gom lại rồi bán cho một người chuyên thu mua ở thành phố Sa Đéc chứ không giết mổ. Hiện còn khoảng 200 con mèo còn sống em bán với giá 85.000 đồng/kg".

Những cá thể mèo rất đẹp là "thú cưng" của người dân bị các đối tượng trộm cắp bắt, nhốt trước khi bị giết thịt. Ảnh: Dân Việt

Trước các câu hỏi chất vấn về "nguồn gốc mèo ăn trộm" như công an và cơ quan quản lý thú y trên địa bàn đã thừa nhận, ông Thọ không chối cãi, chỉ ậm ừ xác nhận.

"Trùm mèo" Nguyễn Huy Quyền thì thẳng thắn dạy chúng tôi cách ăn trộm mèo và xác nhận 100% số mèo trong số hơn 7.000 "nạn nhân" kia đều là mèo ăn trộm. Anh ta và đồng bọn đã "làm" điều này từ nhiều năm qua, và số mèo khổng lồ kia chỉ là phần nổi của "tảng băng chìm".

Chưa biết các cá thể mèo không rõ nguồn gốc (thật ra mèo bà con nuôi làm "thú cưng" và bị bắt trộm từ các vùng quê) kia sẽ đi về đâu. Và, liệu chúng ta cứ "phá án", cứ "mua giải cứu" mèo bị ăn trộm mãi thế này, liệu có giải quyết triệt để được vấn đề đau lòng với những "mèo tặc" coi thường luật pháp và đạo lý ở miền Tây Nam bộ hay không?

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp liên tiếp phát hiện và xử lý vi phạm của các đối tượng mua bán, tàng trữ mèo không có nguồn gốc. Ảnh: Dân Việt

Trước đó, vào tháng 3/2023, từ nguồn tin điều tra độc lập và công phu của nhóm phóng viên Báo NTNN/Báo Điện tử Dân Việt, sau các buổi làm việc và trao đổi hình ảnh, video trực tiếp với Công an tỉnh Đồng Tháp, lực lượng chức đã kiểm tra, phát hiện hơn 1 tấn thịt mèo và 190 cá thể mèo còn sống tại một cơ sở trái phép.

Chưa hết, vụ tương tự, cũng tại đây, chủ cơ sở là ông Nguyễn Huy Quyền tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung đã bị xử lý nghiêm khắc với nhiều vi phạm liên quan tới 4 tấn mèo đông lạnh và 480 cá thể mèo còn sống.

Chỉ một "chủ hộ", qua hai lần kiểm tra thôi, hơn 5,1 tấn mèo đông lạnh - là vài nghìn cá thể mèo đã bị giết; gần 700 con mèo sống bị thu gom để chuẩn bị đem giết thịt. Điều này cho thấy vô số nỗi đau của những gia đình mất đi thú cưng, "bạn đồng hành" của mình là rất lớn.

Hàng nghìn cá thể mèo đông lạnh là sản phẩm của những người trộm cắp được lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đem đi tiêu hủy. Ảnh: Dân Việt

Ngay sau khi Báo điện tử Dân Việt đăng tải loạt bài điều tra, ngày 27/3/2023, Đoàn Tổ chức cứu hộ động vật Soi Dog Foundation do ông Rahul Sehgal làm Trưởng đoàn vừa đến trao Giấy khen cho Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Tháp. Trong dịp này, 2 phóng viên Điều tra của Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt cũng được trao Giấy khen.

Sau đó hàng trăm cá thể mèo đã được một đơn vị giải cứu, chăm sóc, tận tình.