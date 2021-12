Đồng Tháp: Kỷ luật Phó Hiệu trưởng vụ lộ clip nhạy cảm khi dạy trực tuyến

Chiều 1/12, nguồn tin của phóng viên cho biết, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp đã ký quyết định kỷ luật đối với ông V.Q.C - Phó Hiệu trưởng Trường THPT TP Cao Lãnh với hình thức cảnh cáo.

Trường THPT TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Theo đó, ông C bị kỷ luật do vi phạm bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục phổ thông, làm ảnh hưởng đến uy tín của tập thể đơn vị, ngành.

Trước đó, ông C chia sẻ đoạn clip có hình ảnh phụ nữ tắm cho ông H - giáo viên môn tiếng Anh qua tin nhắn chát. Ông H không cẩn thận, để màn hình laptop (đang sử dụng để dạy trực tuyến) xuất hiện hình ảnh phản cảm từ tin nhắn của ông C và học sinh nhìn thấy.

Vụ việc sau đó được phản ánh đến ngành chức năng. Phía Thanh tra Sở GĐ&ĐT tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp cùng Công an tỉnh kiểm tra đoạn clip do ông C giao nộp. Qua đó, đoạn clip dài 1 phút 22 giây, hình ảnh phản ánh một số phụ nữ đang tắm tại khu nhà tắm chung.

Làm việc với ngành chức năng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT TP Cao Lãnh có thái độ thành khẩn, nhận thấy bản thân có khuyết điểm.

Ở một diễn biến khác, hôm qua (30/11), UBND tỉnh Đồng Tháp có công văn gửi Sở GD&ĐT, Sở TT&TT và Công an tỉnh về việc "chấn chỉnh và xử lý nghiêm các giáo viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong dạy và học trực tuyến".

Theo nội dung công văn, thời gian qua công tác tổ chức dạy và học trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đạt được kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia học tập; tỷ lệ học sinh tham gia học trực tuyến ở các bậc khá cao.

Tuy nhiên, vẫn xuất hiện vài trường hợp giáo viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong quá trình dạy và học trực tuyến. Việc xử lý giáo viên vi phạm này còn chậm, tạo dư luận xấu trong nhân dân.

Để chấn chỉnh tình trạng nói trên, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục yêu cầu giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm quy định an toàn, an ninh thông tin trong dạy và học trực tuyến. Giáo viên tuyệt đối không sử dụng thiết bị dạy và học trực tuyến trong thời gian buổi học để trao đổi công việc cá nhân hoặc với mục đích khác.

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng yêu cầu Sở GD&ĐT phải phối hợp với các địa phương xử lý nghiêm và kịp thời đối với các giáo viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong giảng, dạy trực tuyến, không để tạo ra dư luận xấu trong nhân dân.