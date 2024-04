Đông trùng hạ thảo Thiên Phúc: Thương hiệu Việt 15 năm vì sức khỏe cộng đồng

Năm 2021, chị Nguyễn Thị Hồng - Giám đốc Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc là một trong 63 người được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc. Nhiều năm nay, chị Hồng luôn là một nông dân tiêu biểu, đại diện cho TP Hà Nội trong những sự kiện quan trọng.

Dược thảo Thiên Phúc tiên phong nuôi trồng đông trùng hạ thảo

Chia sẻ với PV Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt, chị Nguyễn Thị Hồng – Giám đốc Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc cho biết: Chị đến với nấm đông trùng hạ thảo như một cơ duyên. Năm 2003, khi còn là sinh viên khoa Công nghệ sinh học của trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, chị có tham gia làm dự án cho một công trình nghiên cứu về nấm linh chi. Trong lần tìm kiếm tài liệu về nấm linh chi, chị Hồng tình cờ biết đến đông trùng hạ thảo. Chị Hồng đọc thử và rất ngạc nhiêu trước công dụng mà đông trùng hạ thảo mang đến cho sức khỏe con người nhưng loại đông dược này lại chưa được biết đến nhiều.

Chị Nguyễn Thị Hồng – Giám đốc Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc giới thiệu mô hình nuôi trồng đông trùng hạ thảo của Thiên Phúc. Ảnh: Nguyễn Chương

"Khi đó ở Việt Nam chưa có cơ sở nào nuôi trồng, thậm chí chưa có tài liệu nào nghiên cứu về loại nấm này được công bố. Tuổi trẻ với sự tò mò và đầy hứng thú trước những điều mới mẻ, tôi nảy ra ý tưởng nghiên cứu về đông trùng hạ thảo" - chị Hồng nhớ lại.

Sau 6 năm miệt mài nghiên cứu, chị Hồng chuyển sang thử nghiệm cách nuôi trồng đông trùng hạ thảo trên quy mô nhỏ. "Bắt tay vào làm rồi, tôi mới thấy khó khăn bộn bề. Ngày đó, về công nghệ, ở Việt Nam chưa có nhà khoa học nào nghiên cứu phương pháp nuôi trồng đông trùng hạ thảo. Tôi tự sang Tây Tạng (Trung Quốc) để mua giống cũng như học hỏi thực tế về công nghệ. Tuy nhiên, họ chỉ bán giống cho mình, còn bí quyết nuôi, cấy đông trùng họ không chuyển giao. Mỗi cơ sở họ có 1 bí quyết riêng và giấu kín bí quyết này, chủ yếu tôi tự tìm hiểu, tự nâng cao chất lượng sản phẩm".

Chị Hồng không thể nhớ đã phải đổ bỏ bao nhiêu mẻ nấm bị hỏng, thoái hóa cho đến năm 2011, chị bảo vệ thành công công trình nghiên cứu về đông trùng hạ thảo tại Hội đồng khoa học TP Hà Nội. Từ đây đã đánh dấu một bước ngoặt đưa Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ đầu tiên nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo ở Việt Nam.

Sản phẩm đông trùng hạ thảo của Công ty CP Dược thảo Thiên Phúc

Ngoài làm chủ công nghệ, chị Hồng luôn trăn trở làm sao để chủ động nguồn giống chất lượng ngay trong nước thay vì phải mua giống từ nước ngoài. Năm 2017, chị Hồng cùng đồng nghiệp lặn lội lên dãy núi Hoàng Liên Sơn, trên đỉnh Fansipan ở độ cao gần 3.000m để tìm nấm đông trùng hạ thảo. Chuyến đi rừng đầu tiên ấy, chị đã tìm được 1 cây nấm duy nhất màu trắng cực hiếm, qua đó khẳng định chị đã đi đúng hướng.

Từ đó, hàng năm 2 lần vào tháng 4 và tháng 10, chị đều cùng các cộng sự vào rừng tìm đông trùng hạ thảo. Đến nay, chị Hồng đã tìm được hơn 100 chủng giống đông trùng hạ thảo, trong đó có những chủng giống có hàm lượng hoạt chất cordycepin rất cao, lên tới 10mg/g (gấp gần 30 lần so với thời điểm ban đầu khởi nghiệp). Sau đó mẫu giống được chuyển về Hà Nội và tách bào tử luôn trong ngày mới bảo đảm nuôi cấy.

Khẳng định thương hiệu và chất lượng hàng đầu về đông trùng hạ thảo

"Nuôi cấy đông trùng mọc thành cây khá dễ, nhưng để cây có hàm lượng cao hoạt chất cordycepin lại cực khó. Khi hoạt chất quý càng cao lên thì yêu cầu đầu tư về công nghệ, trí tuệ, giống càng khó hơn nhiều" – chị Hồng cho biết.

Từ những bước đi chập chững ban đầu, đến nay, chị Hồng đã mở rộng nhiều lần quy mô nuôi trồng nấm. Chị Hồng đang có 2 địa điểm nuôi cấy giống đông trùng hạ thảo để chủ động vùng nguyên liệu, một cơ sở tại quê ở xã Dân Hoà (huyện Thanh Oai, Hà Nội) và một cơ sở tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Cùng với sản xuất đông trùng hạ thảo, Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc còn phát triển các điểm trưng bày và 55 cửa hàng giới thiệu sản phẩm.

Tiên phong sản xuất đông trùng hạ thảo cordyceps militaris là lợi thế của Thiên Phúc. Điểm nổi bật đưa Thiên Phúc chinh phục được cả thị trường nội địa và quốc tế nằm ở chất lượng. Năm 2017, Thiên Phúc được chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao, năm 2019 đạt chứng chỉ FDA của Mỹ, xuất khẩu ra nước ngoài. Năm 2021-2022, sản phẩm của công ty CP Dược thảo Thiên Phúc liên tiếp được ghi nhận Top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng bình chọn.

Bên cạnh việc nuôi trồng, Thiên Phúc còn đầu tư công nghệ máy móc hiện đại trực tiếp sản xuất và cung ứng ra thị trường gần 30 sản phẩm từ đông trùng hạ thảo sử dụng cho đa dạng lứa tuổi. Một số sản phẩm tiêu biểu như: Viên ngậm bổ phế Banikha, cháo gà đông trùng Ngọc Hương, yến sào Thiên Phúc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe ăn ngủ ngon Banikha, viên nang đông trùng hạ thảo Banikha, viên bổ phế đông trùng hạ thảo Banikha, quả thể đông trùng hạ thảo sấy khô, đông trùng hạ thảo quả thể sấy khô thăng hoa, đông trùng hạ thảo nguyên con…

Hiện nay, mỗi năm Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc sản xuất được hàng triệu hộp đông trùng hạ thảo có hàm lượng dược lý đạt trên 70%. Dược liệu quý hiếm này được Thiên Phúc phân phối 50% cho các công ty chế biến dược trong nước, 30% xuất khẩu ra nước ngoài và 20% cung cấp trực tiếp tới tay người tiêu dùng ở thể tươi, khô và viên nang, với hệ thống phân phối khắp 63 tỉnh thành trên cả nước.

DƯỢC THẢO THIÊN PHÚC ĐẠT 3 CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ BAO GỒM:

Chứng nhận GACP-WHO: Mô hình nuôi trồng đông trùng hạ thảo của Thiên Phúc tại Hà Nội là cơ sở đầu tiên ở Việt Nam được Bộ Y tế cấp chứng nhận GACP-WHO (Good Agricultural and Collection Practices). GACP-WHO là các nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt trồng trọt và thu hái dược liệu theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Chứng nhận FDA: Dược thảo Thiên Phúc đạt chứng nhận FDA của Mỹ. FDA - Food and Drug Administration – là chứng nhận được cấp bởi Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Giấy chứng nhận FDA đảm bảo đông trùng hạ thảo Thiên Phúc tuyệt đối an toàn cho người sử dụng. Đồng thời đây cũng là tấm thẻ giúp Thiên Phúc xuất khẩu đông trùng hạ thảo Việt Nam vào thị trường Mỹ. Qua đó tự hào khẳng định chất lượng và uy tín của dược liệu Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000: ISO 22000 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) xây dựng tập trung vào an toàn thực phẩm. Với dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên nang đông trùng hạ thảo Banikha, Thiên Phúc cũng đã đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000. Đây là cam kết của Thiên Phúc nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người sử dụng, thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.