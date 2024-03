Đốt cỏ trong vườn, một gia đình ở Bảo Lộc, Lâm Đồng gây cháy sang cả vườn cà phê, dâu tằm của người dân

Ngày 20/3, cơ quan chức năng xã Lộc Thanh, Lộc Phát của TP. Bảo Lộc vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại, đồng thời xác định nguyên nhân vụ cháy xảy ra trên địa bàn khiến nhiều khu vườn trồng cà phê, bơ, dâu tằm của người dân xung quanh bị ảnh hưởng.

Vụ cháy tại phường Lộc Thanh và Lộc Phát đã khiến nhiều vườn cà phê, dâu tằm của người dân bị thiêu rụi.

Vụ cháy trên được người dân phát hiện vào khoảng 15 giờ 10 phút ngày 19/3, tại khu vườn vườn sản xuất của người dân trên thôn Tân Bình 1 (xã Lộc Thanh). Điều đáng nói, khu vườn này tiếp giáp với nhiều vườn cà phê, bơ, dâu tằm của các hộ dân tại tổ dân phố 18, phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc.

Lực lượng chức năng triển khai các biện pháp chữa cháy nhưng bất thành do gặp gió lớn, thời tiết hanh khô.

Ngọn lửa sau đó lan rộng do thời tiết hanh khô và gặp gió to nên đã lan sang một khu vườn trồng cà phê, dâu tằm của hộ dân tại tổ 18, phường Lộc Phát. Sau đó, lửa cháy lớn rồi tiếp tục cháy lan sang nhiều vườn cây trồng của người dân xung quanh.

Do thời tiết hanh khô, gặp gió lớn nên ngọn lửa lây lan sang các khu vườn rất nhanh.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND phường Lộc Thanh và Lộc Phát đã huy động các lực lượng công an, dân quân, cán bộ, công chức, thanh niên cùng người dân địa phương phối hợp cùng Công an TP. Bảo Lộc chữa cháy. Tuy nhiên, do ngọn lửa cháy lớn, gặp gió to, vườn của người dân có nhiều cỏ dại nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Chuối, cà phê, dâu tằm của người dân bị thiêu rụi sau vụ cháy.

Từ trên cao, ngọn lửa đi đến đâu, các khu vườn của người dân đều bị thiêu rụi đến đó. Rất may, vụ cháy xảy ra ở khu vực vườn trồng cây của người dân, không có nhà ở nên không có thiệt hại lớn về tài sản.

Đến khoảng 18 giờ tối ngày 19/3, ngọn lửa mới được khống chế, khoanh vùng.

Hiện, số lượng cây trồng bị thiệt hại sau vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng địa phương thống kê.

Trước đó, do tình trạng thời tiết hanh khô nên trên địa bàn TP. Bảo Lộc đã xảy ra ít nhất 3 vụ cháy vườn, cháy rừng tại các xã Đại Lào, Lộc Thanh, Lộc Phát. Chính vì vậy, cơ quan chức năng địa phương nghiêm cấm việc người dân dọn vườn, đốt cỏ để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy.