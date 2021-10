Đốt đời bằng cờ bạc, chất kích thích, “cậu bé hư” bóng đá Việt Nam đi chơi Futsal

Cầu thủ Hoàng Danh Ngọc từng được nhắc đến như là một trong những tiền vệ đáng xem nhất của bóng đá Việt Nam. Năm 2010, khi đang trên con đường thăng tiến sự nghiệp, Danh Ngọc đã quyết định rời Nam Định để chuyển đến Ninh Bình thi đấu. Vụ việc ngay lập tức gây chấn động trong làng bóng đá nước nhà, bản thân Danh Ngọc cũng bị án phạt cấm thi đấu 18 tháng và đền bù 2,4 tỷ đồng. Nói về khoảng thời gian này, Danh Ngọc chia sẻ:



“Khi tôi bắt đầu vụt sáng trong màu áo của Nam Định, tôi vẫn nghĩ đây chỉ là giấc mơ. Mới ngày nào tôi vẫn còn là một cậu bé đi xin học việc ở Nam Định, được các thầy thầy chăm chút cho từng bữa ăn, thế mà tôi lại trở thành ngôi sao của đội bóng. Việc tên tuổi đi lên quá nhanh khiến tôi không thể kiểm soát được ánh hào quang đó, và dần đánh mất đi bản thân của mình.

Hoàng Danh Ngọc trong màu áo U23 Việt Nam.

Cái điều mà tôi tiếc nuối nhất bây giờ là khi mà tôi rời Nam Định. Giá như tôi ở lại Nam Định thêm 1, hoặc 2 năm nữa thì lúc đó suy nghĩ của tôi sẽ trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Khi đó đủ lớn rồi thì mình có thể suy nghĩ được về cách làm của mình, cách sinh hoạt của mình trong và ngoài cuộc sống.

Khi đó mới là một cầu thủ mới 19 tuổi, có trong tay số tiền quá lớn, không có người định hướng rõ ràng cho mình là mình sử dụng như thế nào, công việc, cuộc sống như thế nào thì dần dần mình trượt dài, trượt dài, tự đánh mất mình. Và khi mình nhận ra rồi thì con đường quay lại của mình nó khó, nó gập ghềnh, mình không thể lấy lại những gì vốn có. Mình cảm thấy mình buông thả thôi, lúc đó dần dần nó trôi hết. Khi ấy, tôi chuyển đến CLB Ninh Bình theo bảng hợp đồng kéo dài 5 năm và nhận mức lót tay là 7,5 tỉ đồng”, cựu cầu thủ U23 Việt Nam tiết lộ.

Vào thời điểm đó, không ít luồn ý kiến cho rằng, việc CLB Ninh Bình đưa ra mức đãi ngộ cao với Danh Ngọc chính là nguyên nhân khiến anh quay lưng với đội bóng đã nâng tầm mình. Tuy nhiên, anh cho biết vì muốn gần gia đình nên anh mới quyết định đầu quân cho đội bóng khi ấy được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Văn Sỹ.

“Thực ra mà nói, lý do chuyển đến Ninh Bình là vì bản thân tôi muốn vươn lên tầm cao mới, đón nhận những thử thách mới và đạt được những thành công. Bởi lẽ, Nam Định lúc ấy đa phần là những cầu thủ trẻ và mục tiêu của đội bóng chỉ là trụ hạng chứ không có nhiều tham vọng như những ông lớn khác ở thời điểm đó. Khi tôi vừa trở về từ SEA Games 2009 tại Lào, có đến 4 đội bóng ngỏ ý mời tôi về thi đấu bao gồm: Hải Phòng, Ninh Bình, Sài Gòn Xuân Thành và Bình Dương.

Sau khi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định chọn Ninh Bình vì tôi muốn được gần với gia đình. Bên cạnh đó, ở Ninh Bình lúc ấy có rất nhiều đàn anh ở ĐTQG mà tôi từng sinh hoạt chung, khi đó tôi sẽ hòa nhập dễ hơn với đội bóng. Một số người nói tôi rời Nam Định vì tiền, nhưng nếu như thế, tôi đã chọn Bình Dương làm bến đỗ mới vì đội bóng này trả cho tôi đến 8,5 tỉ đồng. Nói đến đây, tôi lại cảm thấy hối tiếc khi rời Nam Định quá sớm. Ở Nam Định, tôi có được mọi thứ từ băng đội trưởng đến tình yêu của NHM, thế nhưng tôi lại chọn ra đi”, Danh Ngọc bộc bạch.

Hoàng Danh Ngọc trong màu áo Ninh Bình.

Trong khoảng thời gian thi đấu cho Ninh Bình, trái với những kỳ vọng của người hâm mộ, Danh Ngọc lại sa sút phong độ và dần không còn tập trung cho sự nghiệp chơi bóng của mình. Bên cạnh đó, vụ án dàn xếp tỉ số gây chấn động làng bóng đá Việt Nam của Ninh Bình cũng là một trong những nguyên nhân khiến Danh Ngọc dần “lụi tàn”.

“Trong năm thứ 3 thi đấu tại Ninh Bình, tôi nhận ra mình đã chọn sai con đường. Tôi sa vào những bữa tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Khi đó cả đội cùng chơi nên mình cũng khó từ chối. Vì vậy, bây giờ bản thân tôi mới thấy tiếc nuối, vì giá như mình bản lĩnh hơn thì sẽ không bị cuốn vào”. Việc tiệc tùng thì có, bản thân tôi lúc đấy cũng tham gia “đánh bóng”, chơi bời nhưng không làm điều có lỗi với vợ con. Từ khi có cô con gái, bản thân tôi thay đổi hẳn đi, nhìn nhận lại mình nhiều hơn.

Nhưng đúng là trong cái rủi có cái may, một hôm tôi đi bar suốt đêm và không thể tập trung cùng toàn đội Ninh Bình thi đấu tại giải C1 châu Á, tôi may mắn thoát khỏi vụ án dàn xếp tỉ số của đội bóng. Thời điểm đó, có người cho tôi một số tiền nhưng vì chưa rõ mục đích nên tôi chưa xài đến. Tới khi công an triệu tập lấy lời khai, tôi đã bàn giao lại số tiền đó. Sau đó, bầu Trường cho giải thể đội bóng.

Bây giờ, khi nhìn lại những gì mình đã đánh mất, tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Trong năm cuối sự nghiệp thi đấu cho CLB Long An, tôi đã cạn dần động lực và đi đến quyết định giải nghệ. Khi hay tin, bố mẹ tôi suy sụp hoàn toàn vì họ kì vọng ở tôi rất nhiều. Có một khoảng thời gian tôi phải về quê, tránh xa mạng xã hội để tịnh tâm, suy nghĩ lại cuộc đời của mình và tìm hướng đi mới”, Danh Ngọc chia sẻ.

Danh Ngọc tìm niềm đam mê ở sân chơi phong trào. Anh đầu quân cho Gia Việt – đội bóng phủi có tiếng ở Hà Nội thi đấu ở HPL. Trong màu áo của đội bóng ông bầu Việt “Quảng Ninh”, Danh Ngọc cũng có 2 lần lên ngôi vô địch ở sân chơi danh giá nhất của bóng đá sân 7 Việt Nam. Gần đây, mọi người lại thấy cựu tiền vệ của Nam Định khoác áo Gia Việt tập luyện futsal. Được biết, Danh Ngọc sẽ khoác áo các nhà cựu vô địch HPL ở giải Futsal Cúp Quốc gia 2021. Nói về mục tiêu khi khoác áo Gia Việt, Danh Ngọc tiết lộ:

“Tôi đang nỗ lực hết sức để giúp Gia Việt lấy lại những gì đã mất. Tôi hiện mới chỉ lấy lại được 60% phong độ. Hy vọng, với những sự cố gắng trong tập luyện, tôi sẽ đạt được 70-80% phong độ so với thời thi đấu đỉnh cao.

Tôi sẽ cố gắng hết mình để hướng đến mục tiêu, đưa Gia Việt trở lại với giải HPL và cùng anh trong toàn đội, chinh phục mọi giải đấu sắp tới tại sân chơi phủi. Quan trọng hơn là xây dựng được một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, để sau này anh em trong toàn đội có thể hướng đến con đường huấn luyện. Khi trở lại với bóng đá, tôi không còn thi đấu vì tiền nữa. Tôi sẽ dốc sức cống hiến mọi khả năng còn lại của mình bóng đá, cái gì đến sẽ đến. Tôi hoàn toàn không còn nghỉ đến tiền nữa, với tôi cuộc sống hiện tại đã là quá đủ rồi”, Danh Ngọc tiết lộ.