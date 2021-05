Đột kích cơ sở massage, bắt quả tang nữ nhân viên 'tắm tiên' với khách

Ngày 8/5, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã tiến hành lập biên bản, hồ sơ xử lý đối với chủ cơ sở massage Hương Xuân 129 tại phường Tân Tiến với các lỗi: Sử dụng các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh; Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh với tổng số tiền 40 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an TP Biên Hoà đồng thời đề xuất xem xét tước giấy phép kinh doanh đối với chủ cơ sở theo quy định.

Cơ sở massage vi phạm.

Trước đó, Công an phường Tân Tiến phối hợp cùng Tổ liên ngành 814 kiểm tra cơ sở kinh doanh xông hơi, massage thuộc khu phố 6, phường Tân Tiến Hương Xuân 129 do ông Đ.P.X. (49 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một nữ nhân viên đang khỏa thân tắm chung, kích dục cho một khách nam.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, từ ngày 30/4, UBND TP Biên Hòa đã có Quyết định áp dụng biện pháp đặc thù trong thời gian phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Biên Hòa, trong đó có việc tạm dừng hoạt động dịch vụ massage, karaoke.

Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm và để đối phó với cơ quan chức năng, ông X., chủ cơ sở massage, đã chỉ đạo nhân viên đóng kín cửa để lén lút hoạt động bên trong.