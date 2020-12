Bắt quả tang 3 nữ nhân viên massage kích dục cho khách: Lộ giá vé VIP dịch vụ "tắm tiên"

Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Công an huyện Phú Riềng vừa bắt quả tang một cơ sở kinh doanh dịch vụ Massage hoạt động kích dục cho khách.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ massage Duy Trường - Ảnh: Công an Bình Phước



Qua khai thác ban đầu cho biết, giá dịch vụ massage có các mức 200.000 - 300.000 đồng/ lượt. Để được các nhân viên "tắm tiên", kích dục, khách phải mua vé VIP 400.000 đồng.

Theo đó, đêm ngày 27/12, cơ quan công an bất ngờ kiểm tra cơ sở massage Duy Trường (thôn Phú Cường, xã Phú Riềng) và phát hiện 3 phòng có 3 nữ nhân viên đang thực hiện hành vi massage kích dục cho khách trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Ngoài ra khi thực hiện xong khách phải chi trả số tiền bo bằng tiền vé trở lên. Chủ cơ sở sẽ thu tiền vé, còn nhân viên hưởng tiền bo.



Được biết, cơ sở kinh doanh dịch vụ massage Duy Trường do Nguyễn Duy Quốc Trường (27 tuổi, trú cùng địa chỉ) đứng tên đăng ký kinh doanh.

Đây không phải lần đầu, lực lượng chức năng bắt quả tang nhân viên quán massage kích dục cho khách.

Trước đó, ngày 18/12 vừa qua, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cũng đã đồng loạt kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ massage gồm: cơ sở Phương Xa Xa (tại phường Phước Tân), Bình Bình An, Phương My, Sim Tím đóng tại phường Long Bình Tân và đã phát hiện tại các cơ sở này để nhân viên kích dục cho khách.

Ngoài ra, đêm 17/12, qua kiểm tra cơ sở massage Huyền Long (phường Tân Tiến), Kiều An (phường Tân Phong), Đội Cảnh sát quản lý hành chính cũng đã phát hiện nhân viên của các cơ sở này hoạt động kích dục cho khách. Tất cả các trường hợp này sau đó đều bị lập biên bản xử lý theo quy định pháp luật.