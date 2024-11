Đột phá mới với tài khoản Plus, Agribank chinh phục hàng triệu người dùng

Trong xu thế phát triển nhanh chóng của công nghệ số, Agribank không ngừng đổi mới để mang đến cho khách hàng những sản phẩm ngân hàng số tiện lợi và hiện đại. Mới đây, Agribank cho ra mắt Tài khoản Plus – một giải pháp tối ưu đem đến sự tiện lợi và khả năng cá nhân hóa trong các giao dịch tài chính. Vì vậy, Tài khoản Plus còn được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn, đồng thời nhận về những phản hồi tích cực.

Mở tài khoản đơn giản, dễ dàng

Một trong những điểm mà khách hàng đánh giá cao về Tài khoản Plus là các bước mở tài khoản rất đơn giản và tiện lợi. Chỉ với vài thao tác ngay trên ứng dụng Agribank Plus, khách hàng đã hoàn tất việc mở Tài khoản Plus mà không cần phải đến quầy giao dịch. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người bận rộn và những khách hàng ở xa, giúp họ tiết kiệm thời gian và công sức.

Chị Hoàng Lan (28 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Ban đầu, tôi cũng hơi ngần ngại vì nghĩ mở tài khoản ngân hàng thì phải đến tận nơi nhưng khi mở Tài khoản Plus của Agribank, tôi thấy mọi thứ quá nhanh gọn. Tôi chỉ cần ngồi ở nhà, mở điện thoại lên và làm theo hướng dẫn. Mấy phút là xong! Ngoài tiết kiệm thời gian tôi còn chủ động hơn khi không phải đợi chờ ở quầy giao dịch. Phải nói là trải nghiệm rất hiện đại".

Dễ dàng mở Tài khoản Plus trên Agribank Plus.

Tốc độ xử lý nhanh chóng, bảo mật nghiêm ngặt

Một điểm nổi bật khác mà nhiều người dùng đánh giá cao là tốc độ xử lý giao dịch nhanh chóng của Tài khoản Plus, giúp tiết kiệm thời gian tối đa cho người dùng. Bất kể là chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, gọi taxi hay mua sắm trực tuyến… mọi giao dịch đều được xử lý chỉ trong vài giây. Hệ thống bảo mật nhiều lớp cũng là một yếu tố tạo nên sự tin tưởng tuyệt đối, đảm bảo an toàn cho mọi thông tin và giao dịch của khách hàng.

Tài khoản Plus không chỉ mang đến trải nghiệm tiện lợi mà còn giúp khách hàng tiết kiệm chi phí đáng kể khi miễn 100% phí dịch vụ. Điều này tạo điều kiện cho khách hàng thoải mái trải nghiệm mọi tiện ích ngân hàng số của Agribank Plus mà không phải lo về các khoản phí duy trì.

Người dùng được miễn 100% phí dịch vụ khi mở Tài khoản Plus.

Đặc biệt, với mục tiêu đem lại trải nghiệm cá nhân hóa độc đáo, Tài khoản Plus cho phép khách hàng sở hữu số tài khoản bắt đầu bằng 8888 – kết hợp với số điện thoại, tạo nên sự riêng biệt và dễ nhớ.

Anh Quang Hùng (35 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ: "Thay vì những dãy số ngẫu nhiên, việc chọn được số tài khoản bắt đầu bằng dãy số phát tài kết hợp với số điện thoại khiến tôi thấy thân thuộc hơn rất nhiều. Mỗi lần giao dịch, tôi đều cảm thấy tài khoản này thực sự dành riêng cho mình, vừa dễ nhớ vừa mang lại niềm vui khi sử dụng".

Cơ hội rinh quà giá trị thu hút khách hàng

Tài khoản Plus của Agribank không chỉ mang đến những tiện ích vượt trội mà còn thu hút khách hàng với chương trình "Vòng quay may mắn" cùng nhiều giải thưởng giá trị. Theo đó, từ ngày 15/11/2024 đến 13/01/2025, khách hàng khi mở mới Tài khoản Plus và thực hiện giao dịch thành công sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng nhận những phần quà hấp dẫn, bao gồm:

Giải Nhất: iPhone 16 phiên bản Trắng

Giải Nhì: Apple Watch Series 9 GPS 41mm Storm Blue

Giải Ba: Sổ tiết kiệm có kỳ hạn trị giá 5 triệu đồng, do Agribank phát hành

Tiền nạp điện thoại: Mệnh giá 20.000 đồng và 50.000 đồng

Ngoài ra, Agribank còn dành tặng khách hàng mở mới Tài khoản Plus các voucher giảm giá lên đến 500.000 đồng khi sử dụng các dịch vụ đa dạng trên ứng dụng như gọi Taxi/bike, mua sắm qua VnShop, đặt vé tàu/xe, và phòng khách sạn…

Chị Thu Ngân (27 tuổi, TP.HCM) bày tỏ: "Tôi thường xuyên mua sắm và đặt xe qua ứng dụng Agribank Plus, nên lần này tôi quyết định mở Tài khoản Plus để vừa thuận tiện sử dụng dịch vụ, vừa có cơ hội thử vận may. Những phần quà như tiền nạp điện thoại hay voucher giảm giá đều rất hấp dẫn và thiết thực, khiến tôi càng thêm hứng thú khi giao dịch".

4 bước đơn giản để mở Tài khoản Plus:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Agribank Plus và chọn mục "Tài khoản"

Bước 2: Chọn "Mở tài khoản Plus"

Bước 3: Đọc và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện sử dụng.

Bước 4: Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký và hoàn tất mở tài khoản.