ĐT nữ Việt Nam sẵn sàng đối diện với "đối thủ" thời tiết tại World Cup 2023

HLV Mai Đức Chung: "Mọi công tác chuẩn bị cho World Cup 2023 gần như đã hoàn tất"

ĐT nữ Việt Nam đã có buổi tập sáng 3/7, chủ yếu tập trung rèn kỹ chiến thuật cùng những khía cạnh còn thiếu sót trước khi lên đường sang New Zealand dự World Cup 2023. Theo HLV Mai Đức Chung, các cầu thủ cùng ban huấn luyện đã sẵn sàng đối phó với sự chênh lệch nhiệt độ giữa Việt Nam và New Zealand, trong bối cảnh thời tiết ở New Zealand hiện đang rất lạnh.



HLV Mai Đức Chung trong buổi tập sáng ngày 3/7.

"Như các bạn đã thấy, trước SEA Games 32, chúng tôi tập huấn tại Nhật với khí hậu lạnh, sau đó về Campuchia rất nóng nhưng các cầu thủ thích nghi rất nhanh. Ban huấn luyện phải có những tính toán phù hợp, bố trí những buổi tập để làm sao các cầu thủ bắt nhịp nhanh. Ở Việt Nam hiện tại, thời tiết rất nóng, còn sắp tới sang New Zealand, thời tiết là mùa đông lại lạnh. Rõ ràng, đó là một thử thách nhưng không chỉ với chúng tôi mà đội nào cũng vậy", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Theo nhà cầm quân 74 tuổi, ban huấn luyện ĐT nữ Việt Nam có chiến lược chọn lọc nhân sự riêng.

"Tiêu chí lựa chọn 23 cầu thủ của tôi cũng như các HLV khác. Đó là tôi ưu tiên một vị trí có 2 người để có thể thay thế nhau. Hoặc là 1 cầu thủ có thể đá được nhiều vị trí. Tôi đã loại 5 cầu thủ không phải vì họ kém, mà vì vị trí của họ trùng nhau. Mỗi lần tập trung, ĐT nữ Việt Nam luôn có người bị trả về. Lần này cũng vậy thôi. Tất nhiên tôi phải động viên họ. Quy định của World Cup chỉ được đem theo 23 người thôi. Do đó, chúng tôi phải có tính toán hợp lý", HLV Mai Đức Chung khẳng định.