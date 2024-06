ĐT Slovakia sẽ "gây sốc" trước Anh trên sân Veltins Arena có thiết kế độc đáo?

Đường hầm sân Veltins-Arena từng bị CĐV đào để... trốn vé!

Như Dân Việt đã đưa tin, tại EURO 2024, 51 trận đấu sẽ diễn ra trên 10 sân vận động hoành tráng của nước chủ nhà Đức, trong đó trận chung kết sẽ được tổ chức tại sân Olympic ở thủ đô Berlin với sức chứa 71.000 chỗ ngồi.

So với sân Olympic, sân vận động Veltins Arena (hay còn gọi là Arena AufSchalke) – Thành phố Gelsenkirchen, sân nhà của CLB Schalke 04 có sức chứa khiêm tốn hơn với 50 nghìn chỗ ngồi. Nhưng điểm độc đáo của SVĐ được khánh thành hồi tháng 8/2001 lại nằm ở đường hầm sân vận động dẫn các cầu thủ ra sân.

Ronaldo cùng ĐT Bồ Đào Nha đã trải nghiệm đường hầm sân Veltins Arena khi gặp Georgia. Ảnh: UEFA

Đường hầm sân Veltins Arena làm nhiều người liên tưởng tới một cái hang vào hầm mỏ. Đó là một ý tưởng sáng tạo về thiết kế của sân nhà CLB Schalke 04 vì Thành phố Gelsenkirchen là nơi khai thác mỏ nổi tiếng của Đức. Trong quá khứ, Gelsenkirchen còn có tên là "thành phố của 1.000 ngọn lửa" vì có rất nhiều ống đốt khí trong khai thác quặng mỏ.

Việc thiết kế đường hầm sân vận động như vậy giúp các CĐV cảm thấy thân thuộc, gắn bó hơn với đội bóng. Xét về lượng khán giả tới sân thì nếu Bundesliga là số 2, có lẽ không giải đấu nào trên thế giới dám nhận mình là số 1.

Tại vòng bảng, sân vận động Veltins Arena đã tổ chức 3 trận đấu Serbia vs Anh (bảng C rạng sáng 17/6), Tây Ban Nha vs Ý (bảng B rạng sáng 21/6) và Georgia vs Bồ Đào Nha (bảng F, rạng sáng 27/6).

Theo lịch của ban tổ chức, trận đấu giữa Anh vs Slovakia ở vòng 1/8 diễn ra lúc 23 giờ ngày 30/6 sẽ là trận đấu cuối cùng tại EURO diễn ra trên sân vận động có đường hầm độc đáo này.

Không biết có phải vì tính chất độc lạ đó không mà thời gian qua, sân Veltins-Arena đã gắn với những câu chuyện khiến báo chí tốn không ít giấy mực.

Mới đây nhất, siêu sao Ronaldo đã suýt dính cú đạp từ CĐV khi chuẩn bị bước vào đường hầm SVĐ Veltins Arena, sau khi kết thúc lượt trận cuối bảng F giữa Bồ Đào Nha và Georgia.

Rất may là nhân viên an ninh đứng gần đó phát hiện kịp thời và lao vào che chắn cho Ronaldo, đồng thời đẩy người hâm mộ quá khích ra.

Một CĐV quá khích định tấn công CR7 sau trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Georgia tại lượt cuối bảng F. Ảnh: SUN SPORTS

Trong trận đấu này, Ronaldo đã tức giận ném băng đội trưởng xuống đất, đá tung chai nước khi bị thay ra phút 66 nhường chỗ cho Goncalo Ramos. Sau trận đấu, Ronaldo thất vọng, cúi gầm mặt đi vào đường hầm và nhiều khả năng anh đã dính đòn nếu không có những nhân viên an ninh.

Trên mạng xã hội, một tài khoản bình luận hài hước: "Chàng trai kia hẳn rất muốn có bức hình đẹp cùng thần tượng".

Còn có CĐV cho rằng UEFA nên trao tiền thưởng cho nhân viên an ninh đã che chắn cho Ronaldo: "Anh ấy cứu Ronaldo khỏi một 'bàn thua trông thấy".

Sân Veltins-Arena có sức chứa 50 nghìn chỗ ngồi. Ảnh: AP

Trong quá khứ, cách đây 11 năm. thời điểm trung tuần tháng 3/2013, Giám đốc thể thao Schalke, Horst Heldt đã xác nhận việc một số CĐV cuồng nhiệt của Galatasaray đã cố gắng đào đường hầm vào SVĐ Veltins Arena bằng tay không và họ đã bị bắt bởi lực lượng an ninh.

Nguyên nhân là nhu cầu vào sân cổ vũ Galatasaray thi đấu trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2012-2-13 với chủ nhà Schalke 04 là quá lớn. Và các CĐV là những người Thổ Nhĩ Kỳ và cộng đồng hàng chục nghìn người gười Đức gốc Thổ đang sinh sống tại thành phố Gelsenkirchen không thể mua nổi vé, đặc biệt vé "chợ đen" lại quá đắt đỏ bị đẩy lên tới hơn 1000 Euro/chiếc.

Bất đắc dĩ, các CĐV không biết có phải là những thợ mỏ chính hiệu hay không đã quyết định táo bạo, đào hầm bằng tay không với ý định lọt vào sân nhưng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Kết quả, trận đấu này, Galatasaray vượt qua Schalke 04 với tỷ số 3-2 (hoà 1-1 ở lượt đi, thắng chung cuộc 4-3 sau 2 lượt đi - về), giành vé vào tứ kết.

Quá khứ xa hơn nữa, sân Veltins Arena còn là nơi tổ chức trận chung kết Champions League 2003-2004 - nơi "Người đặc biệt" Jose Mourhino khẳng định tên tuổi khi dẫn dắt Porto đánh bại Monaco 3-0 để lên ngôi vô địch.

Và không biết trận đấu sắp tới, Slovakia có thể tạo nên một "cú sốc" trước ĐT Anh trên sân Veltins Arena hay không (?!).