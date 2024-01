ĐT Việt Nam thăm quan nơi Cristiano Ronaldo từng... khóc hận

Sáng 13/1, ĐT Việt Nam đã có chuyến thăm quan SVĐ Al Thumama, một trong những địa điểm tổ chức các trận đấu của VCK Asian Cup 2024. Hôm qua (12/1), ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch LĐBĐVN, Trưởng đoàn ĐT Việt Nam tham dự VCK Asian Cup và ông Dương Nghiệp Khôi – Tổng Thư ký, lãnh đội ĐT Việt Nam tại VCK Asian Cup 2024 đã có mặt tại Qatar đồng hành với đội tham dự sự kiện.

Thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ thi đấu trận ra quân ở bảng D gặp ĐT Nhật Bản tại sân này. Theo thông báo của LĐBĐ châu Á (AFC), nhằm đảm bảo chất lượng mặt sân phục vụ cho VCK Asian Cup 2024, nên tất cả các đội tuyển đều không được tập luyện tại bất kỳ sân thi đấu nào. Thay vào đó, AFC sắp xếp cho các đội tuyển thăm quan sân vận động tương ứng với lịch thi đấu của mỗi đội trước từng lượt trận. ĐT Việt Nam đá trận ra quân gặp tuyển Nhật Bản vào ngày 14/1 trên SVĐ Al Thumama, nên hôm nay đội thăm quan sân này, chủ yếu giúp các cầu thủ có cảm quan tốt về mặt sân cũng như không gian thi đấu.

Sân Al Thumama sân đấu từng tổ chức một số trận quan trọng tại VCK World Cup 2022 cách đây hơn 1 năm. Ngoài giai đoạn vòng bảng, SVĐ Al Thumama từng chứng kiến Pháp thắng 3-1 Ba Lan ở vòng 16 đội. Đáng chú ý nhất, đây là sân đấu đã tổ chức trận tứ kết World Cup 2022 giữa Ma Rốc và Bồ Đào Nha. Khi đó Ma Rốc đã tạo ra cơn địa chấn khi giành chiến thắng 1-0.

Tại VCK Asian Cup 2024, SVĐ Al Thumama còn là nơi sẽ diễn ra các trận đấu giữa Lebanon vs Trung Quốc, Hàn Quốc vs Jordan, Nhật Bản vs Indonesia, một trận đấu của vòng 1/8 và một trận bán kết.

Ngoài Al Thumama, ĐT Việt Nam còn được trải nghiệm 2 SVĐ khác tại vòng bảng Asian Cup 2024. Thầy trò HLV Troussier sẽ gặp Indonesia tại SVĐ Abdullah bin Khalifa với sức chức 10.000 khán giả và SVĐ Jassim bin Hamad với sức chứa 15.000 khán giả khi chạm trán với Iraq.

