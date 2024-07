Dự án Cơ sở làm việc Công an Thừa Thiên Huế gần 800 tỷ được ứng trước ngân sách đẩy nhanh tiến độ

Trong các ngày 16 và 17/7, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tổ chức kỳ họp lần thứ 8 để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các dự thảo nghị quyết kèm theo và các báo cáo thẩm tra của các ban thuộc HĐND tỉnh để thông qua.

HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về ứng trước ngân sách tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án quan trọng, cấp bách.

Tại tờ trình về việc ứng trước ngân sách tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án quan trọng, cấp bách, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị HĐND tỉnh xem xét ứng trước ngân sách tỉnh 230 tỷ đồng để thực hiện.

Trong đó, 200 tỷ đồng được bố trí cho dự án Cơ sở làm việc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, 30 tỷ đồng còn lại dùng để kịp thời triển khai một số đồ án quy hoạch cấp bách.

Dự án Cơ sở làm việc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế được Bộ Công an phê duyệt đầu tư tại Quyết định 3032/QĐ-BCA-H02 ngày 5/5/2024 với tổng mức đầu tư dự án 799 tỷ đồng.

Trong đó nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Bộ Công an 40 tỷ đồng (để chuẩn bị công tác đầu tư và giải phóng mặt bằng), nguồn vốn ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế 759 tỷ đồng.



UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã bố trí đất tại khu đất có diện tích 15,925 ha thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương để thực hiện dự án. Công trình được bố trí kế hoạch vốn theo kế hoạch phân bổ hàng năm của Bộ Công an và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ngân sách tỉnh hỗ trợ cho dự án từ nguồn xử lý tài sản công đối với các cơ sở nhà đất được Bộ Công an chuyển giao về địa phương quản lý đã được bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 400 tỷ đồng.

Dự án này là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh, được Bộ Công an đưa vào danh mục công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Công trình hoàn thành sẽ đảm bảo điều kiện làm việc, ứng trực, phản ứng nhanh cho cán bộ chiến sĩ công an tỉnh trong chỉ huy, điều hành, phục vụ công tác, nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị HĐND tỉnh thống nhất ứng trước ngân sách tỉnh 200 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cơ sở làm việc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Với việc xây dựng trụ sở mới, 14 vị trí cơ sở nhà đất do Công an tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý, sử dụng được đưa ra khỏi quy hoạch đất an ninh và chuyển giao cho tỉnh Thừa Thiên huế quản lý, khai thác để phát triển kinh tế- xã hội và bán đấu giá nhằm tạo nguồn kinh phí xây dựng cơ sở làm việc Công an tỉnh tại vị trí mới và các cơ sở làm việc của lực lượng công an trên địa bàn tỉnh.

Trong 14 vị trí nhà đất dự kiến chuyển giao cho tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý, khai thác, có 6 vị trí được đơn vị tư vấn định giá khoảng 957 tỷ đồng.

Trong đó giá trị quyền sử dụng đất khoảng 841 tỷ đồng, giá trị tài sản trên đất khoảng 116 tỷ đồng.

Các vị trí được định giá gồm: Các cơ sở ở địa chỉ 31, 29, 27 Trần Cao Vân, TP.Huế có tổng diện tích 11.131 m2; cơ sở số 50 Trần Cao Vân, TP.Huế diện tích 2.566 m2; cơ sở số 9 Nguyễn Tri Phương, TP.Huế diện tích 3.530 m2; cơ sở số 50 Trần Quang Khải, TP.Huế diện tích 2.113,2 m2.