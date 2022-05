Dự án phim 40 triệu USD của Will Smith dời lịch ra mắt

Theo Independent, bộ phim Emancipation dự kiến phát hành vào mùa lễ hội 2022 nhưng đã bị dời sang năm 2023. Tác phẩm do Antoine Fuqua đạo diễn. Nếu được phát hành như dự kiến thì đây sẽ là bộ phim đầu tiên của Will Smith ra mắt khán giả sau cuộc tấn công của anh với diễn viên hài Chris Rock trong lễ trao giải Oscar lần thứ 94. Kết quả là nam diễn viên bị cấm tham dự lễ trao giải Oscar và các sự kiện khác liên quan đến Viện Hàn lâm trong 10 năm.

"Phim sẽ không được giới thiệu trong năm nay. Tuy nhiên, cuộc thảo luận nội bộ đang diễn ra giữa Apple và giám đốc điều hành, các nhà làm phim về việc có thể chiếu bản phát hành vào mùa thu, nhưng điều này khó xảy ra", theo Independent.

Dự án phim có Will Smith có sự góp mặt tiếp tục bị trì hoãn. (Ảnh: Independent).

Bộ phim mặc dù chưa ra mắt, nhưng đã được giới chuyên môn đánh giá cao, có thể tranh giải thưởng điện ảnh danh giá như Oscar. Tác phẩm được sản xuất bởi Westbrook Studios, đơn vị đã thành công với bộ phim về người khiếm thính CUDA trong năm ngoái.

Trước đó, một nguồn tin giấu tên chia sẻ với Variety, khẳng định đã xem những cảnh đầu tiên của bộ phim và màn trình diễn của Will Smith có thể giúp anh một lần nữa giành giải Oscar. Cái tát của Will Smith dành cho Chris Rock sẽ là một yếu tố quảng bá cho bộ phim, cho dù Smith có tham gia hay không. Nhiều nguồn tin chia sẻ rằng, đạo diễn Antoine Fuqua vẫn đang ở giai đoạn hậu kỳ và có thể chưa sẵn sàng cho ra mắt phim vào năm 2022. Phim bị trì hoãn nhiều lần do chuyển quá trình sản xuất từ bang Georgia đến Louisiana để phản đối luật hạn chế bỏ phiếu của bang, cơn bão Ida và dịch Covid-19 cũng khiến tiến trình làm phim bị chậm lại so với dự kiến.

Trước Emancipation, dự án phim Bad Boys 4, loạt phim rất được khán giả yêu mến của Will Smith do Sony đầu tư cũng rơi vào tình trạng "ngủ đông". Trước khi Oscar 2022 diễn ra, Will Smith nhận được 40 trang kịch bản cho bộ phim này. Tuy nhiên, hiện tại không biết khi nào dự án mới tiếp tục được hãng Sony "bật đèn xanh".

Còn với phim Fast and Loose, đạo diễn David Leitch rút tên khỏi vị trí đạo diễn vào giữa tháng 3. Nhà sản xuất Netflix đã tìm gấp một người thay thế. Nhưng sau sự cố của nam chính Will Smith, hãng phim lặng lẽ lùi lịch trình của dự án. Theo kịch bản, Will Smith vào vai một ông trùm mất trí nhớ sau vụ tấn công. Trải qua quá trình điều tra, anh phát hiện mình mang hai danh phận - gangster và đặc vụ CIA đã phá sản.