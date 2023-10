Dự án vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ của Phát Đạt ở Bình Dương được phê duyệt quy hoạch

Phối cảnh dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An.

Quyết định số 5317/QĐ-UBND ngày 10/10/2023, của Chủ tịch UBND Thành phố Thuận An đã phê duyệt quy hoạch Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2 thuộc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.



Trước đó, ngày 14/9/2023, dự án Thuận An 1 cũng đã được phê duyệt quy hoạch 1/500. Trong vòng chưa đầy 1 tháng, toàn bộ dự án đã được thành phố Thuận An phê duyệt quy hoạch. Đây là tín hiệu lạc quan cho thị trường bất động sản Bình Dương nói riêng và thị trường bất động sản phía Nam nói chung.

Dự án Thuận An 1 và 2 có tổng quy mô 4.47 ha, mức đầu tư dự kiến khoảng 10.800 tỷ đồng. Dự án sẽ cung ứng ra thị trường số lượng lớn sản phẩm căn hộ, shophouse, nhà phố liên kế.

Tọa lạc ngay mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai, trung tâm thành phố Thuận An, dự án dễ dàng kết nối đến các khu công nghiệp; cụm công nghiệp lớn nhất Bình Dương như Vsip, Đồng An, Việt Hương…

Đây là dự án trọng điểm của Phát Đạt trong năm 2024. Với tốc độ hoàn thiện pháp lý nhanh như hiện tại, dự án đang được khách hàng và nhà đầu tư kỳ vọng sẽ sớm triển khai, góp phần "hâm nóng" thị trường bất động sản khu vực.