Dự báo mưa to đến rất to, Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh nghỉ học Dự báo mưa to đến rất to, Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh nghỉ học

Trước dự báo có mưa to đến rất to, học sinh trên địa bàn TP.Đà Nẵng được nghỉ học ngày 16/10.

Chiều 15/10, Sở GDĐT TP.Đà Nẵng có công văn yêu cầu các trường học cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên nghỉ học ngày 16/10. Đối với các trường đại học tư thục, căn cứ tình hình thực tế mà chủ động quyết định. Trong trường hợp thời tiết phức tạp kéo dài, Sở GDĐT sẽ có thông báo nghỉ học tiếp theo để đảm bảo an toàn. Sở cũng đề nghị các trường phân công trực ban tại đơn vị, tổ chức dọn dẹp khi nước rút... Nhiều nơi tại Đà Nẵng còn ngập sâu. Ảnh: D.B Trước đó, trưa 13/10, Sở GDĐT TP.Đà Nẵng đã phát thông báo cho học sinh không học bán trú nghỉ học chiều này do một số đoạn đường ngập sâu, đi lại khó khăn, nguy hiểm. Các trường có học bán trú, trẻ mầm non và học sinh thì chủ động sắp xếp thời gian, thông báo phụ huynh đón con vào cuối buổi để đảm bảo an toàn. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn TP.Đà Nẵng, trong ngày 16/10, Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập úng nhiều nơi. Nhiều khu vực tại Đà Nẵng vẫn ngập sâu 15/10/2023 12:41

Video: Nước rút, người dân vùng “rốn lũ” Đà Nẵng hối hả dọn dẹp bùn đất 15/10/2023 16:52 Chia sẻ