Cập nhật tin không khí lạnh mới nhất

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định từ tháng 12/2024 đến tháng 2/2025, không khí lạnh và hiện tượng rét đậm, rét hại sẽ hoạt động mạnh. Dự báo trong nửa cuối tháng 12, các đợt rét đậm đầu tiên sẽ xuất hiện, cùng nguy cơ rét hại kéo dài ở vùng núi phía Bắc, kèm theo sương muối và băng giá. Nhiệt độ tại các tỉnh vùng núi, như Lạng Sơn và Cao Bằng, có thể giảm sâu xuống mức 6-9 độ C trong khoảng từ ngày 8-11/12. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất dự kiến ở ngưỡng 16 độ C.

Trước khi không khí lạnh tăng cường, thời tiết miền Bắc duy trì trạng thái nắng ráo, nhiệt độ ban ngày cao nhất đạt 24-28 độ C, thích hợp cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt. Tuy nhiên, từ ngày 5-6/12, khi không khí lạnh tràn về, khu vực Bắc Bộ sẽ chuyển rét kèm theo mưa nhỏ rải rác. Đợt rét này kéo dài, đặc biệt mạnh nhất vào ngày 8-11/12, với nhiệt độ trung bình giảm xuống dưới 20 độ C.

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông: Nhiệt độ giảm sâu, sẽ có rét đậm, rét hại?

Không khí lạnh cũng ảnh hưởng mạnh đến thời tiết biển. Khu vực Bắc biển Đông dự báo có sóng cao 2-4m, nguy cơ gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Các địa phương ven biển cần chủ động theo dõi diễn biến và có biện pháp ứng phó.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương miền Bắc theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo và cảnh báo thời tiết để kịp thời thông báo cho người dân. Đặc biệt, cần đảm bảo sức khỏe cho người dân, phòng chống rét hiệu quả, tránh sử dụng bếp than trong không gian kín để sưởi ấm. Với vùng núi, việc bảo vệ vật nuôi, cây trồng cũng cần được chú trọng để giảm thiểu thiệt hại.

Tháng 12 dự kiến sẽ xuất hiện 3-4 đợt không khí lạnh mạnh, đặc biệt vào nửa cuối tháng. Người dân cần tận dụng các ngày nắng ráo trước ngày 5/12 để hoàn thành các hoạt động sản xuất và chuẩn bị ứng phó với điều kiện thời tiết khắc nghiệt sắp tới.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ nay đến 3/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Trung và Nam Trung Bộ, Nam Bộ mưa rào vài nơi, từ đêm 2/12 có mưa, mưa rào rải rác, trong đó, Nam Bộ từ chiều tối 2/12 mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tây Nguyên mưa rào vài nơi, chiều tối 3/12 mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Nam Tây Nguyên.

Từ đêm 3/12 đến ngày 11/12, Bắc Bộ mưa vài nơi, riêng ngày 5-6/12 mưa rải rác. Từ khoảng đêm 5/12 ngày 6/12, trời chuyển rét sau khi đón không khí lạnh tăng cường.

Theo bảng cập nhật thời tiết 10 ngày tới tại Hà Nội, thời tiết hanh khô, hình thái thời tiết rét về đêm và sáng ở Thủ đô tiếp diễn trong ngày 3-4/12 với nhiệt độ trong ngày dao động 19-27 độ C.

Ngày 5/12, Hà Nội khả năng đón mưa rào trước khi không khí lạnh cường độ mạnh tràn về, nhiệt độ phổ biến 21-28 độ C. Từ 6/12, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội giảm khoảng 4 độ C và tiếp tục giảm 1 độ C trong ngày 7/12, trời chuyển rét kèm mưa nhỏ.

Ngày 8/12, nhiệt độ Hà Nội tiếp tục giảm sâu về ngưỡng 17-20 độ C. Đây cũng là ngày rét nhất tại Thủ đô trong đợt không khí lạnh này. Từ 9-11/12, khu vực này trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày dao động 17-22 độ C.

Dự báo nhiệt độ tại Lạng Sơn trong 10 ngày tới. (Ảnh: NCHMF)

Tại Lạng Sơn, trong đợt không khí lạnh mạnh sắp tới, nhiệt độ thấp nhất ngày 8-9/12 giảm còn 8 độ C, ngày 10-11/12 tiếp tục giảm xuống ngưỡng 6 độ C.

Từ 6/12, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Từ 6/12, Bắc Trung Bộ có thể chuyển rét.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, từ đêm 3/12 đến ngày 7/12 mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo không khí lạnh từ tháng 12/2024-02/2025

Không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12/2024-02/2025 và gây ra các đợt rét đậm, rét hại. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này. Hiện tượng rét đậm rét hại tại khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12 (tương đương so với TBNN).