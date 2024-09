Dự báo vận may 12 con giáp tuần mới (từ 16-22/9): Dần, Thìn, Tuất phấn chấn, Mùi, Thân, Mão mệt mỏi

3 con giáp có vận đỏ nhất tuần

Con giáp tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, tuần tới, những người tuổi Dần sẽ có bầu trời tươi sáng về mặt hưởng thụ vật chất. Dù bạn đang thưởng thức những món ăn ngon, vui chơi hay tụ tập cùng gia đình, bạn bè đều sẽ tràn ngập tiếng cười.

Một số con giáp tuổi Dần cũng có thể sắp xếp các hoạt động vui nhộn và thú vị như khiêu vũ, hát karaoke để giải tỏa căng thẳng trong tiếng cười.

Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, tuần tới, vận mệnh của người tuổi Thìn sẽ có nhiều biến động. Ảnh minh hoạ Toutiao

Về mặt công việc, hầu hết những người bạn sinh năm Dần sẽ có được sự ổn định và suôn sẻ. Một số người sẽ cảm thấy rằng mối quan hệ hài hòa giữa các cá nhân tại nơi làm việc và khối lượng công việc hợp lý sẽ giảm bớt căng thẳng trong công việc một cách đáng kể.

Và một số con hổ may mắn có thể mở ra những cơ hội mới để thay đổi nghề nghiệp, chẳng hạn như rời bỏ công việc để tìm không gian phát triển rộng hơn hoặc chuyển đổi thành công sang vị trí yêu thích.

Trong thế giới tình cảm, những người bạn độc thân tuổi Dần sẽ đón mùa đào nở rộ, tình yêu mới có thể lặng lẽ đến.

Tuy nhiên, những người đang có người yêu hoặc đã kết hôn cần phải cảnh giác trước nguy cơ xảy ra tình yêu rạn nứt. Họ phải kiên định với lý trí, tỉnh táo chống lại cám dỗ và trân trọng người trước mặt để cùng bảo vệ sự bền chặt của tình yêu.

Con giáp tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, tuần tới, vận mệnh của người tuổi Thìn sẽ có nhiều biến động. Cho dù đó là một chuyến đi đã lên kế hoạch đến một nơi khác hay những bài tập chạy bộ và khởi động tăng cường trong cuộc sống hàng ngày, con giáp này đều cảm nhận được một “năng lượng” mạnh mẽ.

Họ sẽ thể hiện sự tập trung phi thường, xác định rõ ràng mục tiêu của mình và cống hiến hết mình để đạt được chúng.

Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, tuần tới là thời điểm tuyệt vời để mở rộng tầm nhìn và làm phong phú thêm cuộc sống của người tuổi Tuất. Ảnh minh hoạ Toutiao

Ngoài ra, con giáp này cũng có thể học cách trân trọng thời gian và năng lượng của mình hơn và có can đảm từ chối những "tương tác xã hội chất lượng thấp" như những lời mời và giải trí không cần thiết.

Nhờ đó, họ giải phóng nhiều thời gian và không gian quý giá hơn để hoàn thiện bản thân.

Về mối quan hệ, mặc dù vận may lãng mạn của tuổi Thìn sẽ khá mạnh mẽ vào tuần tới nhưng nhiều con Rồng có thể chọn cách né tránh hoặc không muốn tham gia vào lĩnh vực tình cảm vì nhiều lý do.

Con giáp tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, tuần tới là thời điểm tuyệt vời để mở rộng tầm nhìn và làm phong phú thêm cuộc sống của người tuổi Tuất.

Con giáp này có thể dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình và tiếp xúc với những người cũng như những điều mới mẻ và hấp dẫn.

Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, tuần tới, người tuổi Mùi đặc biệt thiếu kỷ luật tự giác, dẫn đến nhiều lời phàn nàn. Ảnh minh hoạ Toutiao

Ngoài ra, thông qua việc đọc và học, người tuổi Tuất còn có thể bơi trong đại dương tri thức, không ngừng nâng cao kiến thức và trí tuệ, đồng thời thêm niềm vui vô tận vào cuộc sống.

Đối với sinh viên, vận may học tập vào tuần tới sẽ đặc biệt mạnh mẽ và vận may thi cử cũng sẽ khá suôn sẻ.

Về mặt tài lộc, tuần tới của con giáp tuổi Tuất cũng gặt hái được nhiều điều tốt. Nhiều bạn bè sẽ có thể duy trì cân đối thu chi tốt, thậm chí có thể nhận được tin vui về tiền lương, tiền thưởng, xứng đáng với nỗ lực mà bạn đã bỏ ra.

Ngoài ra, một số người may mắn có thể nhận được những món quà từ người khác, tạo thêm điều bất ngờ cho cuộc sống của họ.

3 con giáp đen nhất tuần

Con giáp tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, tuần tới, người tuổi Mùi đặc biệt thiếu kỷ luật tự giác, dẫn đến nhiều lời phàn nàn. Họ phải đối mặt với nhiều cám dỗ và rất dễ vô tình buông thả bản thân.

Do đó, bạn cần củng cố tính kỷ luật, tự giác trong công việc. Những người đang giảm cân hoặc có sức khoẻ không tốt cần tránh những "mối hoạ" từ miệng.

Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, khối lượng công việc tăng vọt và trách nhiệm tăng cao có thể khiến người tuổi Thân cảm thấy “lo lắng và kiệt sức”. Ảnh minh hoạ Toutiao

Về cách ứng xử, người tuổi Mùi mất tập trung nên có thể rơi vào tình trạng "ăn cây táo, rào cây sung", làm mất lòng người khác.



Về mặt tài lộc, con giáp này có thể gặp phải sự mất cân bằng trong thu nhập và chi tiêu, đồng thời việc mở rộng ham muốn tiêu dùng có thể gây áp lực lớn lên ví tiền của bạn.

Tuần tới, hãy kiềm chế cơn bốc đồng mua sắm của bạn một chút, lên kế hoạch chi tiêu hợp lý và đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh.

Con giáp tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, khối lượng công việc tăng vọt và trách nhiệm tăng cao có thể khiến người tuổi Thân cảm thấy “lo lắng và kiệt sức”. Tuần này, như thể họ đang trải qua một cuộc thử thách cả về thể chất lẫn tinh thần.

Về mặt sức khỏe, con giáp này cần hết sức cẩn thận trước sự xâm nhập của các bệnh truyền nhiễm vào tuần tới, điều quan trọng là phải duy trì thói quen vệ sinh cá nhân tốt.

Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, tuần tới có thể mang lại một số bối rối về tinh thần cho nhiều người tuổi Mão. Ảnh minh hoạ Toutiao

Đồng thời, các triệu chứng như dị ứng, nội nóng, viêm nhiễm, đau đầu, đau nhức cơ bắp cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn, hãy chú ý phòng ngừa và điều trị kịp thời.

Một số người tuổi Thân có thể sẽ phải điều trị như tiêm thuốc, dùng thuốc hoặc thậm chí phẫu thuật do cảm giác khó chịu về thể chất vào tuần tới.

Tuần tới, con giáp tuổi Thân cũng có thể phải đối mặt với các vấn đề như chấm dứt hợp tác hoặc chấm dứt hợp đồng với ai đó.

Khi giải quyết những vấn đề này, hãy bình tĩnh và lý trí, cố gắng đạt được sự đồng thuận thông qua giao tiếp và thương lượng, tránh những xung đột và tổn thất không đáng có.

Con giáp tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, tuần tới có thể mang lại một số bối rối về tinh thần cho nhiều người tuổi Mão.

Con giáp này có thể thấy mình suy đi nghĩ lại về điều gì đó nhưng không bao giờ tìm được câu trả lời thỏa đáng. Lúc này, bạn cần tỉnh táo xem mình có rơi vào “kén suy nghĩ” hay không.

Trong khi đó, tuần tới cũng sẽ là thời điểm một số tuổi Mão cảm thấy áp lực. Bạn có thể cần phải quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của người lớn tuổi, sếp hoặc những nhân vật có thẩm quyền.

Con giáp này có thể bạn cần phải kìm nén những suy nghĩ thực sự của mình vào một lúc nào đó để không làm mếch lòng người khác, gây thiệt hại cho chính mình.

Tuy nhiên, tuần tới cũng có thể mang lại cho người tuổi Mão sự ổn định hơn trong công việc và tiền bạc. Miễn là bạn có thể chịu đựng được sự nhàm chán và hạn chế nhất định, bạn có thể tận hưởng cảm giác an toàn mà nó mang lại.

Con giáp tuổi Sửu có thể cảm thấy lo lắng về điều gì đó vào tuần tới. Ảnh minh hoạ Toutiao

Vận may 6 con giáp còn lại trong tuần mới

Con giáp tuổi Tý có thể gặp phải một số tình huống “bế tắc”, thể hiện chủ yếu trong việc giao tiếp với con người. Bạn có thể thấy rằng thông tin không được truyền tải đủ trôi chảy hoặc một số việc nhất định không thể được kết luận nhanh chóng vì nhiều lý do.

Con giáp tuổi Sửu có thể cảm thấy lo lắng về điều gì đó vào tuần tới, cảm xúc này có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, khiến họ thức khuya, dậy sớm hoặc ngủ không sâu. Để giảm bớt lo lắng, con giáp này có thể thử một số hoạt động thư giãn như yoga, thiền hoặc đi bộ.

Con giáp tuổi Tỵ có thể trở nên rất thẳng thắn trong lời nói và hành động, nói hoặc làm bất cứ điều gì họ nghĩ. Mặc dù kiểu tính cách thẳng thắn này có thể nâng cao hiệu quả và giảm bớt sự trì hoãn, nhưng nó cũng có thể khiến người khác khó chịu vì quá bốc đồng.

Con giáp tuổi Ngọ có thể có một số ý tưởng mới rất thiết thực, có thể liên quan đến công việc hoặc kiếm tiền. Tuổi Ngọ sẽ thể hiện thái độ thực dụng và tập trung vào việc đạt được mục tiêu của mình. Một số con ngựa cũng sẽ cần chú ý đến việc kiểm soát chi tiêu tiêu dùng.

Con giáp tuổi Dậu cần đặc biệt chú ý đến việc chăm sóc thể chất và tinh thần trong tuần tới. Sự khó chịu về thể chất có thể xảy ra do gắng sức quá mức hoặc vận động quá mức. Dậu cũng nên chú ý tránh những thức ăn quá cay, nhiều hương vị trong khẩu phần ăn để tránh gây gánh nặng cho đường tiêu hóa.

Con giáp tuổi Hợi tương đối ổn định nhưng có thể cảm thấy hơi mệt mỏi hoặc yếu đuối. Để luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, tuổi Hợi cần chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe. Thời gian nghỉ ngơi có thể được tăng lên một cách thích hợp để tránh gắng sức quá mức.

Dự báo vận may của 12 con giáp trong tuần mới chỉ để tham khảo. Mỗi người đều khác nhau và vận may của họ cũng khác nhau tùy theo từng người. Chỉ cần nỗ lực hết sức với tinh thần phấn chấn, vui vẻ, cơ thể khoẻ mạnh, chắc chắn bạn sẽ giành được vận may cho riêng mình.

(Theo Toutiao)

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.