Dự đoán điểm chuẩn khối B đại học năm 2024: Các trường top đầu giảm điểm

Dự đoán điểm chuẩn khối B đại học năm 2024

Chỉ còn ít ngày nữa, Bộ GDĐT sẽ chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp năm 2024. Sau khi biết điểm thi là giai đoạn căng thẳng của thí sinh lựa chọn cho mình các nguyện vọng xét tuyển đại học. Nhiều thí sinh đang quan tâm đến dự đoán điểm chuẩn khối B đại học năm 2024.

Theo thầy Nguyễn Duy Khánh, từng giảng dạy môn Sinh học tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, hiện là giáo viên tại Hà Nội: "Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, có thể thấy đề thi ở môn Sinh học có sự phân hóa hơn so với so với đề thi năm 2023. Ở 30 câu đầu tiên chủ yếu là mục tiêu xét tốt nghiệp nên đề thi rất cơ bản trong 2 trang giấy.

Thầy Khánh dự đoán điểm chuẩn các trường top đầu khối B sẽ giảm nhẹ. Ảnh: NVCC

Học sinh ôn tập cơ bản kiến thức trong sách giáo khoa và theo đề cương ôn tập của giáo viên trên lớp là có thể đạt 6-7 điểm. Với 10 câu còn lại trong 4 trang giấy có độ khó lớn hơn năm ngoái. Các câu hỏi thường đòi hỏi học sinh phải có kiến thức nền chắc chắn, có khả năng phân tích kênh hình, bảng biểu và đồ thị. Đồng thời nội dung các câu hỏi cũng đa dạng hơn, gắn liền với thực tiễn cuộc sống hơn.

Những dạng câu hỏi quen thuộc ở phần Di truyền nay được thiết kế lại nên nhìn "vừa lạ, vừa quen" cũng đòi hỏi thí sinh phải có năng lực suy luận và biết tư duy được hướng giải quyết nếu không sẽ mất rất nhiều thời gian xử lý mà không giải quyết được. Những câu hỏi ở phần Tiến hóa và Sinh thái học đã được nâng độ khó lên nhưng lại rất hợp lý so với trước đây".



Vậy dự đoán điểm chuẩn khối B đại học năm 2024 ra sao?

Chính vì những lý do trên nên, thầy Khánh dự đoán phổ điểm môn Sinh năm nay từ 8,5 trở lên sẽ giảm hơn so với năm ngoái. Số điểm 9+ và điểm tuyệt đối 10 sẽ giảm nhiều, điểm 6-7 trở xuống vẫn tương đương. Với tương quan đề thi môn Toán năm nay khá khó, đề thi môn Hoá học tương đương so với năm 2023 thì mặt bằng chung điểm khối B00 và D08 giảm. Khả năng cao là điểm chuẩn vào các trường Y Dược top đầu giảm từ 0,5 đến 1,5 điểm (tùy từng ngành), các trường khác bằng hoặc tăng nhẹ, phụ thuộc thêm vào chỉ tiêu của từng trường.

Nhiều thí sinh quan tâm điểm chuẩn khối B. Ảnh minh họa: Tào Nga

Thạc sĩ Ngô Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Đại học Quốc tế Hồng Bàng cho biết: "Dự đoán điểm chuẩn khối B vào các trường đại học năm 2024 của trường có thể tăng nhẹ từ 0,25 đến 0,75 điểm. Tuy nhiên thí sinh chờ đến ngày 20/7 khi trường công bố điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành thuộc lĩnh vực Khoa học sức khỏe và điểm sàn các khối ngành còn lại. Ngoài ra thí sinh có thể sử dụng phương thức xét học bạ kết hợp với điều kiện học lực lớp 12 để xét tuyển sớm để chắc suất học với mức điểm các ngành Y khoa, Răng hàm mặt, Y học cổ truyền, Dược 24 điểm. Các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét Nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng với mức điểm 19,5 điểm và các ngành còn lại 18 điểm".

Dự đoán điểm chuẩn khối B đại học năm 2024 dựa theo điểm chuẩn năm 2023

Khối B gồm những khối ngành như Y - Dược; Thú y; Nông - Lâm - Ngư nghiệp; Sư phạm - Sư phạm kỹ thuật; Kiến trúc - Xây dựng; Kỹ thuật; Kinh tế - Ngân hàng; Khoa học tự nhiên – Kỹ thuật công nghệ; Tâm lý học...



Hiện tại, ngoài môn hóa học, khối B đã bổ sung thêm một số tổ hợp môn cơ bản khác để đa dạng hơn về ngành nghề.

Tham khảo điểm chuẩn khối ngành Y - Dược năm 2023 của 2 trường top đầu:

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội năm 2023

Năm 2023, hai ngành có mức điểm chuẩn khối B cao nhất của Trường Đại học Y Hà Nội là: Y khoa (27,73 điểm) và Răng Hàm Mặt (27,5 điểm).

Các ngành có mức điểm chuẩn thấp nhất của Trường là: Điều dưỡng học tại phân hiệu Thanh Hóa (19 điểm), Y tế công cộng (20,7 điểm), Điều dưỡng chương trình tiên tiến kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (21 điểm).

Điểm chuẩn Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2023

Theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Trường Đại học Dược Hà Nội lấy điểm chuẩn từ 23,81 - 25 điểm.

Cụ thể, ngành Dược học lấy cao nhất - 25 điểm. Các ngành còn lại là Hóa Dược lấy 24,9 điểm. Điểm chuẩn ngành Công nghệ sinh học là 24,21. Đây cũng là ngành lấy điểm chuẩn khối B.