Dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 TP.HCM năm 2024 thay đổi thế nào so với năm trước?

Dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 TP.HCM năm 2024 tăng hay giảm?

Theo thông tin từ Sở GDĐT TP.HCM, dự kiến công bố điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM năm 2024 sẽ vào ngày 3/7. Như vậy, kế hoạch này được thực hiện sớm hơn 1 tuần so với công bố trước đó vào ngày 10/7.

Từ điểm thi và phổ điểm thi, giáo viên đã đưa ra dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 TP.HCM năm 2024.

Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1, TP.HCM, cho hay: "Điểm số năm nay thấp. Dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 TP.HCM năm 2024 sẽ giảm từ 0,5-2 điểm. Cụ thể, các trường top đầu sẽ giảm 0,5-1 điểm, trường top giữa giảm 1-2 điểm.

Trường THPT Bùi Thị Xuân cũng tương tự như vậy. Năm nay điểm chuẩn có thể giảm 0,5-1 điểm. Điểm chuẩn của trường dao động khoảng từ 22,5-23 điểm".

Thí sinh dự thi vào lớp 10 TP.HCM năm 2024. Ảnh: Mạnh Tiến

Thầy Đặng Hoàng Dư, giáo viên Toán ở TP.HCM cũng đưa ra dự đoán điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 sẽ giảm đa số ở các trường, dao động từ 0,25 đến 1,5 điểm. Tuy nhiên, giáo viên khuyên học sinh và phụ huynh nên bình tĩnh, mọi thông tin về điểm chuẩn đến thời điểm này đều là dự đoán. Tất cả phải đợi điểm chuẩn từ Sở GDĐT.

Cô Nguyễn Ngọc Bích, giáo viên Văn ở quận 7, TP.HCM nhận định: "Do điểm Văn thấp hơn so với các năm khác, môn Toán cũng vậy, vì thế điểm chuẩn vào 10 năm nay của TP.HCM có khả năng giảm. Mức giảm nằm ở biên độ 0,75-1,25 so với năm trước".

Ngày 24/6, Sở GDĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên. Mức điểm năm nay biến động mạnh, trong đó, điểm đầu vào các lớp chuyên lý tăng cao nhất 5,25 điểm. Trong khi đó, điểm chuẩn lớp chuyên sinh giảm đồng loạt, sâu nhất tới 4,25 điểm.

Dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 TP.HCM năm 2024, tham khảo từ năm 2023

Năm ngoái, những trường lấy điểm chuẩn thấp nhất là THPT Đa Phước, Bình Khánh, Cần Thạnh, An Nghĩa, THCS&THPT Thạnh An với 10,5 điểm, tức trung bình 3,5 điểm một môn.

Cao nhất là trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, thí sinh đạt trung bình 8,5 điểm một môn mới đỗ. Các trường trong top 10 là Gia Định, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Huân, Bùi Thị Xuân... đều lấy từ 23 điểm trở lên.

Chi tiết điểm chuẩn vào lớp 10 TP.HCM năm 2023 như sau:

Trước đó, Sở GDĐT TP.HCM đã chính thức công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM năm học 2024-2025. Theo phổ điểm, môn Tiếng Anh có số thí sinh đạt điểm tuyệt đối cao nhất, với 1.707 thí sinh. Kế đó là môn Toán với 49 thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Riêng môn Văn, chỉ có một thí sinh đạt điểm cao nhất là 9,5 điểm.

Có 12.056 thí sinh có mức điểm từ 23 trở lên, chiếm 12,1% (ít hơn năm trước khoảng hơn 5.000 em). Tính từ mức điểm 20 trở lên có 31.888 thí sinh, chiếm 32,24%. Tổng số thí sinh có điểm từ 15-20 điểm là 38.470 thí sinh, chiếm 38,9%. Số thí sinh có điểm thi 3 môn từ 10-15 điểm là 27.598 thí sinh, chiếm 27,91%. Số thí sinh đạt dưới 10 điểm là 4.459 thí sinh, chiếm 4,5%.

Kỳ thi lớp 10 ở TP.HCM diễn ra ngày 6-7/6 với ba môn Toán, Văn (120 phút) Ngoại ngữ (90 phút) với hơn 98.000 thí sinh. Thí sinh đăng ký vào lớp chuyên, tích hợp sẽ làm thêm bài thi tương ứng trong vòng 150 phút.

Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn Văn, Toán, Ngoại ngữ và điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba môn, không vi phạm quy chế và không bị điểm liệt (0 điểm). Sau khi công bố kết quả, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng. Tổng số chỉ tiêu vào các trường THPT công lập là khoảng 77.300 suất.