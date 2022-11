Dự đoán kết quả, nhận định Ba Lan vs Ả rập Xê út (20h ngày 26/11, bảng C World Cup 2022) Dự đoán kết quả, nhận định Ba Lan vs Ả rập Xê út (20h ngày 26/11): Bất phân thắng bại?

Đang tạm dẫn đầu bảng sau khi giành chiến thắng bất ngờ trước Argentina, ĐT Ả rập Xê út rất tự tin hướng tới cuộc so tài với Ba Lan ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2022 diễn ra lúc 20h hôm nay (26/11).

Bình luận 0