Kịch bản nào để Messi và Argentina vượt qua vòng bảng?

Trận đấu mở màn bảng C thực sự là một cơn địa chấn khi mà Argentina đã để thua sốc trước đối thủ dưới cơ Ả rập Xê út. Cộng thêm đó là việc Ba Lan và Mexico hòa nhau thì cục diện bảng C lúc này đang là khá bất lợi dành cho Messi và các đồng đội. Theo đó, Ả rập Xê út dẫn đầu bảng C với 3 điểm, hai đội tuyển Ba Lan và Mexico xếp lần lượt phía sau với 1 điểm, còn Argentina xếp bét bảng.

Về cơ bản thì khoảng cách giữa Argentina với đội xếp ở vị trí thứ 2 chỉ đang là 2 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc các kịch bản xảy ra với đội tuyển này ở 2 lượt trận cuối sẽ định đoạt số phận của Argentina tại vòng bảng World Cup 2022.

Argentina đã để thua sốc ở trận ra quân

Kịch bản 1: Nếu như đại diện tới từ Nam Mỹ giành được chiến thắng trong cả 2 trận đấu còn lại của vòng bảng với 6 điểm thì đội tuyển này sẽ tự quyết số phận và của mình và giành lấy 1 tấm vé dự vòng 16 đội. Thế nhưng Argentina sẽ chỉ có vé đi tiếp, không có quyền tự quyết cho ngôi đầu.

Kịch bản 2: Nếu như Argentina giành được 1 trận thắng và 1 trận hòa tương đương với 4 điểm thì họ vẫn còn cơ hội để thua tranh tấm vé đi tiếp nhưng khả năng cao sẽ phải xét tới chỉ số phụ. Theo luật của FIFA, khi hai đội bằng điểm nhau thì sẽ xét tới tiêu chí hiệu số bàn thắng bại. Do vậy, Messi và các đồng đội sẽ cần phải ghi thật nhiều bàn thắng để có thể áp đảo ở chỉ số phụ này.



Messi và các đồng đội cần giành trọn 6 điểm để chắc suất đi tiếp

Kịch bản 3: Đây là trường hợp mà Argentina chỉ có thể giành được 1 chiến thắng sau 2 lượt trận còn lại. Với số điểm này, Argentina chắc chắn bị loại. Lần gần nhất kỳ tích 3 điểm vượt qua vòng bảng là vào World Cup 1998, khi ấy Chile đã đi tiếp tới vòng 16 đội sau 3 trận hòa. Dù vậy, khả năng xuất hiện kỳ tích này là không cao.

Như vậy có thể thấy rằng, Argentina và Messi vẫn còn nguyên cơ hội góp mặt tại vòng 16 đội của World Cup 2022. Yêu cầu đặt ra dành cho đội tuyển này đó chính là việc họ phải toàn thắng trong cả 2 trận còn lại để giành quyền tự quyết.

Thế nhưng đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng bởi lẽ cả Ba Lan lẫn Mexico đều không phải đối thủ dễ chơi. Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 26/11 và rạng sáng 27/11 (giờ Việt Nam), Argentina sẽ chạm trán thử thách khó khăn mang tên Mexico trong khi Ả rập Xê út gặp Ba Lan.