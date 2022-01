Dự đoán vận may của 12 con giáp trong năm mới 2022

Năm mới, phong thủy xoay chuyển, vận may của các con giáp cũng sẽ thay đổi, tác động đến cuộc sống của nhiều người. Trong cuộc sống, không ai may mắn hết cũng không ai xui xẻo triền miên.

Tuy nhiên, khi vận may đến các bạn phải biết chủ động nắm bắt cơ hội, nếu nếu không nó sẽ trôi đi một cách lặng lẽ!

Dưới đây là vận may của 12 con giáp trong năm 2022. Bạn hãy tham khảo nhé!

Vận may 12 con giáp năm 2022

Theo tử vi 12 con giáp, năm 2021, tài vận của con giáp tuổi Tý tuy có nhiều biến động nhưng không phát huy được hết, mọi chuyện chỉ khởi sắc một chút chứ không có gì nổi bật.

Bước sang năm 2022, vận may của con giáp tuổi Tý sẽ tiếp tục. Nhưng xung quanh người tuổi Tý không có nhiều ngôi sao may mắn nên họ cần làm việc chăm chỉ, tự lực tự cường nhiều hơn mới hy vọng đạt được thành công.

Người tuổi Tý nên duy trì thái độ lạc quan trong nửa đầu năm, chuẩn bị đột phá vào cuối năm.

Theo tử vi 12 con giáp, trong năm vừa qua, đường tài lộc của người tuổi Sửu không tốt. Bước sang năm 2022, vận trình tình cảm, sự nghiệp, tài lộc của con giáp tuổi Sửu hanh thông, có chiều hướng đi lên ổn định.

Chỉ cần con giáp này nắm lấy lợi thế của bản thân và làm việc tích cực thì cuộc sống sẽ có hy vọng. Họ sẽ trải qua một năm đầy khích lệ và thoát khỏi khó khăn.

Theo tử vi 12 con giáp, năm 2022, vận may tổng thể của những người tổi Dần không được tốt lắm. Sự nghiệp chậm phát triển, tài lộc giảm sút. Họ chỉ gặp may mắn một chút ở nhân duyên.

Năm 2022, con giáp tuổi Dần cũng cẩn thận đề phòng gặp phải chuyện thị phi, bị tiểu nhân ngáng chân, có thể "tiền mất tật mang".

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu trong năm trước gặp nhiều sao xấu nên vận trình sa sút, gặp nhiều rắc rối.

Bước sang năm 2022, điềm báo tài lộc của con giáp tuổi Mão có lúc sẽ đảo chiều, mọi việc khởi đầu thuận lợi. Nhiều người sẽ thành công kết hôn, mua nhà, sinh con trong năm này. Do đó, con giáp tuổi Mão có thể tích cực hướng về phía trước.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn trong năm vừa qua, vận thế liên tục thay đổi. Tuy có lúc họ giải quyết êm đẹp chuyện rắc rối bằng năng lực cá nhân nhưng cũng tiêu tốn không ít nhân duyên.

Sang năm 2022, con giáp tuổi Thìn sẽ đón vận may nhiều hơn, cuộc sống suôn sẻ và hạnh phúc hơn những năm trước.

Con giáp tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, trong năm 2022, vận may tổng thể của người tuổi Tỵ sẽ giảm sút. Tình cảm không được như ý, bạn đời của họ có thể sẽ tranh chấp những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống, cãi cọ liên miên khiến tình cảm bị sứt mẻ.

Tuy nhiên, vận may trong sự nghiệp được cải thiện, giúp con giáp tuổi Tỵ mới lập nghiệp sẽ có thành công bước đầu.

Con giáp tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, bước sang năm 2022, những con ngựa cuối cùng cũng sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của "chấn thương" năm ngoái. Vận may của họ sẽ tăng lên đáng kể, họ sẽ đón năm 2022 với nhiều điều đáng mong đợi.

Trong năm 2022, họ có nhiều sao may mắn trợ giúp nên có sự phát triển tốt về mọi mặt, tài sản gia tăng, sự nghiệp tiến triển. Một số con giáp tuổi Ngọ còn có thành tựu nổi bật được xã hội ghi nhận.

Con giáp tuổi Mùi

Bước sang năm 2022, vận may cuối cùng cũng đến với những con giáp tuổi Mùi. Họ không chỉ thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực của sao Thất Sát năm ngoái mà còn nhận được rất nhiều sự trợ giúp từ các sao tốt lành.

Năm 2022, tình cảm, tài lộc và sự nghiệp của con giáp tuổi Mùi đều có thu hoạch tốt. Họ sẽ đón nhận tiền tài sung túc, sự nghiệp hanh thông.

Vận trình tổng thể của con giáp tuổi Dậu tăng cao, đáng trông đợi.

Con giáp tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân khó có thể tin tưởng những người xung quanh vào năm 2022, vì họ luôn thiếu cảm giác an toàn.

Năm 2022, tình duyên của người tuổi Thân không mấy tốt đẹp, niềm tin bị vỡ vụn nên nhiều lúc họ có tâm trạng rất tệ. Vận may về sự nghiệp của họ cũng chỉ ở mức bình thường. Hơn nữa, việc thường xuyên làm thêm giờ sẽ khiến cho họ mệt mỏi, chán nản.

Con giáp tuổi Dậu

Đối với những người tuổi Dậu, bước sang năm 2022 là một năm khá may mắn. Họ không chỉ được thừa hưởng vận may của năm ngoái mà còn được nhiều sao may mắn giúp đỡ trong thời gian tới.

Vận trình tổng thể của con giáp này tăng cao, đáng trông đợi. Trong số đó, vận may về sự nghiệp và tài chính có thu hoạch nhiều nhất.

Dù họ gặp phải khó khăn gì cũng được quý nhân giúp đỡ kịp thời để vượt qua trở ngại, mở ra cuộc sống mới.

Năm 2022, con giáp tuổi Hợi chậm chạp trong chuyện tình cảm,

Con giáp tuổi Tuất

Bước sang năm 2022, những người tuổi Tuất cuối cùng đã thoát khỏi vận rủi năm ngoái và mở ra một năm phát tài phát lộc.

Năm 2022, con giáp tuổi Tuất sẽ xuất hiện xu hướng tam hợp, giúp ích rất nhiều cho việc thăng tiến mọi mặt về tài lộc. Họ kiếm tiền tốt hơn, do đó, khi thấy có cơ hội phát tài phát lộc họ cần chủ động nắm bắt cơ hội.

Con giáp tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Hợi năm nay nên cẩn thận với bạn bè, vì rất có thể sẽ mất tiền vào tay những người bạn thân thiết.

Năm 2022, con giáp tuổi Hợi chậm chạp trong chuyện tình cảm, vận may giảm sút. Họ có một năm không có gì đáng tự hào.

Năm 2022, sự nghiệp của con giáp tuổi Hợi cũng giảm sút, bị tiểu nhân ngáng đường ở nơi làm việc. Do đó, họ cần phải thận trọng hơn trong năm 2022.

(Theo Sohu. Ảnh minh họa PIXABAY)



* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.