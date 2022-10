Cộng động mạng đang xôn xao clip du khách nước ngoài thích thú vì giá cả tại Việt Nam rẻ

Mới đây, một du khách người nước ngoài có tên Uptin đã có những chia sẻ về du lịch Việt Nam. Ngoài ra du khách còn là một YouTuber và TikToker được nhiều người theo dõi nên khi đoạn video du lịch Việt Nam của anh chàng được đăng tải, đã thu về một lượng tương tác lớn và nhiều ý kiến cho rằng đây là sự thật khi đi du lịch tại đất nước hình chữ S.

Trong video gây xôn xao mạng xã hội, chàng du khách bắt đầu bằng cách đổi mệnh giá tiền ra Việt Nam đồng để thoả sức ăn uống, mua sắm tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Anh chàng đặt luôn câu hỏi "Why Vietnam is so CHEAP?" (Tại sao giá cả tại Việt Nam lại rẻ như thế?) trong xuyên suốt hành trình du lịch của mình vì vô cùng ấn tượng với điều này.

Trong chuyến du lịch của nam du khách, chỉ với 40.000 đồng là có thể có được một suất bún chả ngon lành. YouTuber còn khám phá được thêm đồ ăn đường phố của người Việt rất ưa chuộng món có tinh bột như bún, phở, miến, hủ tiếu,... và rất nhiều rau ăn kèm. Vì vậy Uptin cho rằng đất nước có nhiều ruộng lúa trải dài từ Bắc chí Nam, lại thêm vô số những nơi trồng rau năng suất nên Việt Nam mới có thể có nhiều món ăn đặc biệt làm từ lúa gạo lẫn rau xanh tươi ngon, tốt cho sức khoẻ như thế.

Hương vị của các món ăn đường phố cũng khiến các du khách “nhớ cả đời” để khi trở về nhà vẫn nhớ mãi những ký ức khó quên của trải nghiệm này. Thế nên không cần bàn cãi về việc ẩm thực đường phố là một nét văn hóa độc nhất vô nhị mà du khách từ khắp mọi nơi đam mê khám phá.

Anh chàng còn thích thú chia sẻ thú vui mua quần áo ngoài đường phố khi chỉ cần 50.000 đồng là có thể mua được một chiếc quần hay một chiếc áo để “lên đồ”.

Thêm vào đó, anh chàng còn chia sẻ chỉ cần 22 đến 25 đô la (từ 550.000 đến 620.000 đồng) là các du khách có thể tìm cho mình một khách sạn vô cùng ổn để nghỉ ngơi. Thậm chí nếu bạn muốn trải nghiệm trong những khách sạn cao cấp 4 - 5 sao thì cũng chỉ bỏ ra giá tiền tầm 80 đến 100 đô la (gần 2.000.000 đến 2.500.000 đồng) là có thể thỏa sức tận hưởng sự thoải mái ở các khách sạn “xịn".

Trong chuyến đi của Uptin, anh đã liệt kê ra 3 lý do khiến anh vô cùng muốn ghé thăm Việt Nam chính là giá cả phải chăng, văn hoá và ẩm thực đa dạng của đất nước. Nên sau khi du lịch đã dần hồi phục trở lại, anh chàng không hề ngần ngại mà lên kế hoạch đến thăm và thực hiện chuyến hành trình thú vị tại đất Việt.

Hành trình khám phá Việt Nam mang lại cho Uptin những điều thú vị độc đáo được xem như là một trải nghiệm thú vị khó mà có được ở bất kỳ đâu. Những vị khách nước ngoài này khi lần đầu tiên trải nghiệm những thứ dường như quá quen thuộc và bình thường ở đất nước chúng ta, nhưng họ lại tìm thấy nhiều sự thú vị và trải nghiệm lý thú theo một cách thật độc đáo.

Qua những video đăng tải trên kênh của mình, cũng đủ cảm thấy anh chàng Uptin ấn tượng với Việt Nam như thế nào. Đủ loại món ăn từ bình dân cho đến trải nghiệm lạ lẫm cũng được anh chàng thử và chia sẻ cảm nhận cho mọi người.

Tuy nhiên, ngay cả du khách lẫn những cư dân mạng bình luận ở bên dưới cũng công nhận một điều rằng, tuy là điểm đến có giá cả khá rẻ những cơ sở vật chất lẫn dịch vụ ở đất nước hình chữ S đều tuyệt vời hơn số tiền mà du khách phải bỏ ra.

Nơi đây đã phát triển vượt bật và đã khẳng định được “thương hiệu du lịch” của mình đối với bạn bè quốc tế. Thế nên khi nhắc đến Việt Nam ngày nay, đất nước ta được xem như điểm đến hấp dẫn phải đến một lần trong lời chứ không còn là điểm đến với mức giá phải chăng trên thế giới nữa.