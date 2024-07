Dự kiến điểm chuẩn đại học năm 2024: Đây là những ngành thí sinh đặc biệt lưu ý

Dự kiến điểm chuẩn đại học năm 2024 các ngành "hot"

Dự kiến điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2024

Liên quan đến điểm chuẩn đại học năm 2024, chia sẻ với PV báo Dân Việt, TS Lê Anh Đức, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cho hay: "Điểm chuẩn vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân theo phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 dự kiến tăng nhẹ. Lý do, năm nay trường dành 18%, giảm 7% so với năm 2023. Thứ hai do mặt bằng chung điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được đánh giá cao hơn so với năm ngoái.

TS Lê Anh Đức, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: NVCC

TS Đức cũng đưa ra một số ngành hot của trường: "Hiện nay ở trình độ đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đang đào tạo 35 ngành, được phân bổ vào 10 lĩnh vực đào tạo gồm Kinh doanh và quản lý; Khoa học xã hội và hành vi; Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân; Môi trường và bảo vệ môi trường; Máy tính và công nghệ thông tin; Nhân văn; Báo chí và thông tin; Pháp luật; Quản lý công nghiệp; Nông, lâm nghiệp và thủy sản".

Năm 2024, trường mở và tuyển sinh 6 ngành/chương trình mới, trong đó có 5 ngành công nghệ. Các thí sinh yêu thích các ngành học công nghệ có thể mạnh dạn lựa chọn đăng ký: Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, An toàn thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin.

Dự kiến điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2024

Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến 3 ngành có đầu vào cao nhất là Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo với mức trên 28. Các ngành có điểm trúng tuyển ở mức 27-28 là Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa, An toàn không gian số, Công nghệ thông tin (Việt - Nhật, Global ICT, Việt - Pháp).

Một số ngành chỉ lấy 20-22,75 điểm như Công nghệ dệt may, Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Khoa học và kỹ thuật vật liệu (chương trình tiên tiến). Mức dự báo các ngành này tăng so với năm ngoái khoảng 0,75 điểm. 20 điểm cũng là ngưỡng sàn đại học này nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp.

Dự kiến điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội năm 2024

PGS.TS. Lê Đình Tùng, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết, năm nay, tổ hợp B00 có 311 thí sinh đạt từ 28,5 điểm trở lên (chưa bao gồm điểm ưu tiên, khuyến khích). Từ con số này, nhà trường dự báo điểm chuẩn trúng tuyển ở các ngành top trên như Y khoa, Răng - Hàm - Mặt sẽ tăng so với điểm chuẩn năm ngoái, tăng ở mức vừa phải. Tổ hợp C00 và D01 có điểm thi tốt nghiệp THPT cao hơn so với năm trước. Dù là năm đầu tiên tuyển sinh ngành Tâm lý học nhưng chúng tôi dự báo điểm chuẩn trúng tuyển sẽ khá cao".

Dự kiến điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ TP.HCM năm 2024

ThS Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm truyền thông, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM cho biết: "Căn cứ vào phổ điểm thi của thí sinh, cùng với ghi nhận từ thực tế đăng ký xét tuyển sớm tại trường, dự đoán điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM năm nay có thể không có nhiều thay đổi so với năm 2023. Điểm chuẩn năm 2023 của trường là 16-21 điểm tùy ngành, như vậy có thể dự đoán điểm chuẩn các ngành năm nay có thể cũng sẽ dao động trong khoảng 16-21 điểm này. Trong đó, những ngành gắn liền với xu hướng lựa chọn ngành nghề của thí sinh hiện nay, có mức độ canh tranh và "tỷ lệ chọi" cao như Truyền thông đa phương tiện, Marketing, Digital Marketing, Thiết kế đồ họa, Quan hệ công chúng, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Quản trị kinh doanh, Logistics & quản lý chuỗi cung ứng, Ngôn ngữ Anh,… dự kiến mức điểm có thể biến động nhẹ.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương TP.HCM, cho biết: "Dự kiến điểm chuẩn của Trường Đại học Công thương TP.HCM xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là từ 16 - 23 điểm. Các ngành hot như Marketing, Kinh doanh quốc tế, Logistics và chuỗi cung ứng mức điểm chuẩn khoảng 22 - 23 điểm. Các ngành như Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thực phẩm,... sẽ có dự kiến điểm chuẩn là từ 21 - 22, còn lại một số ngành từ 16 - 18 điểm.

Dự kiến điểm chuẩn Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2024

TS. Nguyễn Phi Long. Trưởng phòng Đào tạo Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết, điểm sàn năm nay của học viện tăng hơn so với năm 2023. Hai ngành tăng thấp nhất 0,5 điểm là: Giới và Phát triển, Công tác xã hội. Còn lại các ngành khác tăng 1 điểm, ngành Tâm lý học tăng 1,5 điểm.

Từ phân tích phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, TS. Nguyễn Phi Long đưa ra dự đoán điểm chuẩn năm nay có xu hướng tăng nhẹ. Đặc biệt, các tổ hợp xét tuyển khối C sẽ cao hơn so với năm ngoái.