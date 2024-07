Du lịch Bình Định: Check in địa điểm này ở Bình Định chả kém gì Kỳ Co - Eo Gió Check in địa điểm này ở Bình Định chả kém gì Kỳ Co - Eo Gió

Nổi tiếng với bề dày lịch sử, nền văn hóa Sa Huỳnh, phong cảnh hữu tình, bãi biển trải dài hoang sơ và đặc biệt là những địa điểm mới, Bình Định trở thành điểm đến được lựa chọn nhiều trong những năm gần đây.

Bình Định là mảnh đất có bề dày lịch sử với nền văn hoá Sa Huỳnh, từng là cố đô của vương quốc Chămpa mà di sản còn lưu giữ là thành Đồ Bàn và các tháp Chàm với nghệ thuật kiến trúc độc đáo. Bình Định cũng là mảnh đất sở hữu phong cảnh đẹp làm ngây ngất lòng người. Đặc biệt, vài năm trở lại đây, Bình Định chú trọng hơn nữa phát triển du lịch, tạo điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và nước ngoài. Cũng chính vì vậy mà hàng loạt tọa độ mới mẻ "mọc" lên mỗi năm bên cạnh những địa điểm nối tiếng như Thành phố Quy Nhơn, Biển Kỳ Co, Eo Gió, Ghềnh Ráng Tiên Sa; bãi tắm Quy Nhơn; Tháp Chăm Dương Long… Du lịch Bình Định: Ghềnh Hoài Hải Ghềnh Hoài Hải, tỉnh Bình Định. (Ảnh: Viên Diệu Phát) Bãi biển cát mịn tại ghềnh Hoài Hải. (Ảnh: traveloka) Địa chỉ: Thị trấn Tam Quan, xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Để di chuyển đến ghềnh Hoài Hải, du khách chỉ cần đi dọc quốc lộ 1A thuộc địa phận thị trấn Tam Quan, xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, sau đó rẽ theo hướng Đông Nam khoảng chừng 10 cây số nữa là khi ấy gành Hoài Hải đã hiện ra trước mặt với sự kỳ vĩ riêng của mình khiến du khách chỉ nhìn thôi cũng một phần nào đó đắm say.

Trước mắt du khách là khung cảnh một bãi đá nhấp nhô ngay sát mặt nước biển và cả những ngọn núi đá nhô cao chừng 200m so với mặt nước biển cũng nhấp nhô, ngọn cao ngọn thấp nhìn rất đẹp. Do một thời gian dài dưới sự tác động của nước và gió biển thì những hòn đá được tạo ta với vô số hình thù cực kỳ lạ mắt. Cảnh đẹp, đầy thơ mộng tại Bình Định. (Ảnh: Viên Diệu Phát) Du khách cũng có thể leo lên đỉnh cao nhất của ghềnh đá Hoài Hải để chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh sắc thiên nhiên xung quanh, phóng tầm mắt nhìn ra xa là cảnh biển Hoài Hải với nước biển trong xanh thăm thẳm, nhìn gần một chút là thấy những đoàn tàu thuyền san sát nhau trôi phập phồng trên biển hay ngắm bãi cát vàng trải dài điểm xuyết những tán cây xanh rì hay những mái ngói lác đác từ nhà dân, nhìn thấy cả những con sóng lăn tăn nối tiếp nhau xô vào bờ, đẹp đến mê hồn. Du lịch Bình Định: Mũi Rồng Mũi Vi Rồng, điểm đến còn hoang sơ tại Bình Định. (Ảnh: Viên Diệu Phát) Địa chỉ: thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Mũi Rồng cách TP Quy Nhơn khoảng 70 cây số về phía Bắc, cách huyện Phù Mỹ khoảng 20 cây số về phía Đông. Cái tên Mũi Rồng hay Mũi Vi Rồng xuất phát từ hình dạng ngọn núi rất giống một con rồng vươn ra biển lớn. Bình Định là một trong những tỉnh đang thúc đẩy mạnh mẽ phát triển du lịch. (Ảnh: Viên Diệu Phát) Cung đường đi đến Mũi Rồng tuyệt đẹp, du khách có thể leo núi ngắm nhìn thiên nhiên, vui chơi, tắm biển và ăn những món ăn ngon đồng thời du khách còn có thể vui chơi khám phá "Lễ hội cầu ngư" (từ ngày 11 đến 14 tháng 4 âm lịch hàng năm) cầu mong làm ăn bội thu, mưa thuận gió hòa với rất nhiều các hoạt động diễn ra như đua thuyền, hát bội, chèo hầu tại lăng Ông Nam Hải,… Đến nay, Mũi Rồng vẫn luôn nằm trong top 1 cẩm nang du lịch Bình Định bởi nét đẹp nguyên sơ, kỳ vĩ của tạo hóa. Du lịch Bình Định: Hồ Mỹ Bình Hồ Mỹ Bình, một trong điểm đến còn chưa được biết đến và khai thác du lịch. (Ảnh: Viên Diệu Phát) Hồ Mỹ Bình tọa lạc tại xã Hoài Phú cách trung tâm thị trấn Bồng Sơn khoảng 22km cũng được xem là hồ nước ngọt lớn nhất tại huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Trước đây, hồ chỉ đơn giản là nơi cung cấp nước cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân cũng như cho nhà máy lọc nước Tam Quan, lại cách xa trung tâm nên khá vắng vẻ và được ít người biết đến. Nhưng hiện nay do khung cảnh quá đỗi bình yên và trong lành nên càng ngày càng thu hút được nhiều du khách ghé thăm, nhất là các bạn trẻ mê xê dịch. Hồ Mỹ Bình gây ấn tượng với không gian thoáng đãng, mặt hồ nước trong veo yên bình như một tấm gương khổng lồ soi bóng vạn vật, khiến không như được mở rộng ra, xung quanh thì được ôm ấp bởi những ngọn đồi và những dãy núi xanh rì tạo nên một bức tranh sơn thủy cực kỳ hữu tình. Hồ Mỹ Bình, tỉnh Bình Định. (Ảnh: Viên Diệu Phát)

Trên mặt hồ nổi bật với một đài quan sát hình bát giác sơn màu vàng rực rỡ tựa như phiên bản hiện đại của lầu vọng nguyệt khiến ai đến đây cũng không thể không bước đến ngắm nhìn. Đây cũng là một nơi tuyệt vời để bạn ngắm cảnh hồ và tận hưởng những cơn gió mát. iểm thu hút nhiều du khách đến đây nhất chính là khoảnh khắc bình minh, khi mặt trời vừa mới ló dạng sau dãy núi, sương trên mặt hồ còn chưa tan hết, ánh nắng đỏ hồng nhuộm cả bầu trời lẫn mặt nước, tạo nên những mảng màu sắc riêng biệt như một bức tranh sơn dầu độc đáo, khiến ai cũng chẳng nỡ rời mắt. Du lịch Bình Định: Hòn Khô Hòn Khô, điểm đến được mệnh danh là "Maldives của Việt Nam". (Ảnh: Credit: h.mom)

Là một trong 32 đảo gần bờ của biển Bình Định, hòn Khô (hay còn gọi là cù lao hòn Khô) được mệnh danh là "Maldives của Việt Nam". Với vẻ đẹp hoang sơ và thơ mộng, hòn đảo này thu hút khá nhiều tín đồ xê dịch, đặc biệt là những ai muốn trải nghiệm cảm giác "đi trốn" đúng nghĩa. Đặt chân đến hòn Khô, bạn sẽ ngạc nhiên trước khung cảnh thiên nhiên quá đỗi bình yên và chưa có nhiều sự khai thác thương mại. Trong đó, điểm đặc trưng của hòn Khô là con đường dài 500m giữa biển được tạo thành khi nước rút, kết nối làng chài Nhơn Hải và hòn đảo này. Ngoài ra, cây cầu gỗ chạy dọc theo đường bờ biển cũng là điểm check-in "đắt khách" tại hòn Khô. Bên cạnh chụp ảnh "sống ảo", bạn còn có thể lặn biển, bơi lội, đi thuyền khám phá xung quanh đảo và thưởng thức ẩm thực địa phương ngay tại làng chài. Du lịch Bình Định: Đèo Lộ Diêu Đèo Lộ Diêu tại xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. (Ảnh: Anvietnam) Đèo Lộ Diêu thuộc địa phận xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Con đèo tuy ngắn nhưng khá dốc, ngoằn ngoèo, cùng khung cảnh vách đá dựng đứng, rừng tràm và biển xanh ngắt hiện ra cuối đèo… chính là những điểm thu hút những ai yêu thích nhiếp ảnh hay đam mê chinh phục những cung đường đèo khó đi. Đường đến đèo Lộ Diêu du khách có thể tham khảo tại đây (từ trung tâm thị trấn Bồng Sơn), hoặc nếu từ Quy Nhơn, thì bạn đi qua cầu Thị Nại (cầu Nhơn Hội) sang bán đảo Phương Mai rồi rẽ trái chạy theo con đường dọc biển (tỉnh lộ 640). Ghềnh đá Lộ Diêu. (Ảnh: Phạm Tuấn) Bên cạnh đó du khách còn có thể ghé thăm ghềnh đá Lộ Diêu. Gành đá Lộ Diêu (xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn) là một trong những thắng cảnh đẹp nhất của tỉnh Bình Định. gành đá Lộ Diêu lại khoác lên mình vẻ đẹp yên bình và thơ mộng của một trong các bãi biển đẹp nhất Bình Định. Từ trên cao nhìn xuống, Lộ Diêu như một cánh cung khổng lồ với lưng dựa vào núi, mặt nhìn ra biển. Tại Lộ Diêu, đèo núi chồm ra sát biển tạo nên rất nhiều khối đá với vô vàn hình thù độc đáo. Nhìn từ xa, những gành đá đủ kiểu hình dáng, màu sắc hòa quyện với bãi cát vàng, sóng bạc tạo nên bức tranh đá nước mây trời kỳ vĩ nhưng cũng thật nên thơ. Về huyện Hoài Nhơn, du khách đừng quên ghé thăm gành đá Lộ Diêu để được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp hoang sơ đầy quyến rũ của bãi biển nơi đây. Du lịch Bình Định: Cù Lao Xanh Cù Lao Xanh. (Ảnh: @lai.france) Cách thành phố Quy Nhơn khoảng 30 phút di chuyển bằng cano, Cù Lao Xanh là một hòn đảo ngoài khơi vịnh Xuân Đài và giao thoa giữa hai tỉnh Phú Yên - Bình Định. Dù chỉ có diện tích vỏn vẹn 365 ha và dân cư thưa thớt nhưng nơi này được xem là một trong những đảo đẹp nhất của miền Trung. Thời điểm lý tưởng để đặt chân đến hòn đảo này là tháng 3 - tháng 8 khi tiết trời ôn hòa và biển êm nhất. Sở dĩ Cù Lao Xanh được đánh giá cao là do thiên nhiên nơi đây còn rất nguyên sơ, biển trong xanh màu ngọc bích sẽ và chưa được khai thác du lịch nhiều. Đặc biệt, các bãi tắm trên đảo đều cực kì sạch sẽ (bãi Đông, bãi Nhỏ, bãi Nam). Tại Cù Lao Xanh, hai điểm check-in nổi bật nhất là hải đăng và cột cờ Thanh Niên. Trong đó, hải đăng trên đảo có tuổi đời hơn 100 năm và đã có từ thời Pháp thuộc. Là công trình mới xây dựng gần đây, cột cờ có view cực xịn nhìn thẳng ra biển và bãi đá Thảo Nguyên. Tham khảo thêm Lạ tai với tên gọi món ăn ở Bình Định nhưng khi thưởng thức lại đặc biệt, thơm ngon

