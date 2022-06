Diễn ra trong khung giờ 19h30-21h các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần, từ 25/6 – 24/7 (trừ ngày 9/7/2022), Carnival đường phố chủ đề "Take me to the Sun" nằm trong khuôn khổ Lễ hội "Tận hưởng Mùa hè Đà Nẵng 2022" đã mang đến bữa tiệc nghệ thuật đường phố đầy màu sắc, mở màn cho chuỗi sự kiện mùa hè vô cùng hấp dẫn tại thành phố bên sông Hàn.

Quy tụ 10 xe diễu hành trang hoàng lộng lẫy cùng gần 160 vũ công, trong đó có 76 vũ công và nghệ sỹ quốc tế đến từ các quốc gia như Nga, Ukraine, Belarus, Uberkistan, Columbia, Brazil, Argentina, Cuba. Carnival đường phố Sun Fest năm nay hứa hẹn đem đến cho du khách và người dân Đà Nẵng một tháng hè tưng bừng, rực rỡ và sôi động trên những nẻo đường khám phá Đà Nẵng về đêm.

Du lịch Đà Nẵng. Carnival đường phố Sun Fest diễn ra trong khung giờ 19h30-21h các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần, từ 25/6 – 24/7. Ảnh: PV

Du lịch Đà Nẵng bùng nổ với Carnival đường phố

Các chủ đề biểu tượng du lịch Việt Nam, mỗi xe diễu hành là một tác phẩm nghệ thuật với thiết kế đặc sắc, trang hoàng công phu và ấn tượng. Dẫn đầu đoàn diễu hành là xe mô hình Cầu Rồng Đà Nẵng kèm hiệu ứng phun nước, tôn vinh một biểu tượng du lịch của thành phố bên sông Hàn. Tiếp theo, những thương hiệu và hình ảnh quen thuộc của du lịch Đà Nẵng lần lượt xuất hiện trên các xe diễu hành mang chủ đề Thế giới đại dương, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Sun Wheel Đà Nẵng…

Du khách cũng sẽ được chiêm ngưỡng hình ảnh đại diện của những sản phẩm du lịch mới mẻ, độc đáo của Đà Nẵng như Cổng Thời gian, Thác Thần Mặt trời tại Sun World Ba Na Hills… những biểu tượng thể hiện tinh thần đổi mới, nỗ lực đa dạng sản phẩm không ngừng của du lịch Đà Nẵng.

Du lịch Đà Nẵng. Âm nhạc rộn rã cùng với những vũ công rạng ngời trong các trang phục lộng lẫy đặc trưng của Carnival đường phố. Ảnh: PV

Bà Trương Thị Hồng Hạnh – Giám đốc Sở Du lịch chia sẻ: "Nhằm kích hoạt khôi phục hoạt động du lịch sau thời gian dài trầm lắng vì đại dịch Covid-19, Lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022– Sự kiện du lịch đặc sắc của thành phố chào đón một mùa du lịch mới, mùa du lịch của tận hưởng lễ hội và âm nhạc đa sắc màu hứa hẹn sẽ biến Đà Nẵng thành tâm điểm sôi động, tươi vui trong hành trình trải nghiệm hè của du khách".



Du lịch Đà Nẵng. Carnival đường phố Sun Fest hứa hẹn đem đến cho du khách và người dân Đà Nẵng một tháng hè tưng bừng, rực rỡ và sôi động về đêm. Ảnh:PV

Theo lịch trình, đoàn diễu hành Carnival đường phố sẽ xuất phát từ khu vực tiếp giáp cầu Trần Thị Lý đến Công viên APEC và quy tụ tại sân khấu chính trên đường Bạch Đằng nối dài. Tại mỗi điểm dừng, khán giả sẽ có cơ hội nhìn ngắm, check in, thưởng ngoạn các tiết mục biểu diễn của các vũ công, trống malambo hay thể hiện tài nghệ trượt patin đẳng cấp cùng nhiều màn biểu diễn hấp dẫn khác.

Âm nhạc rộn rã cùng với những vũ công rạng ngời trong các trang phục lộng lẫy đặc trưng của Carnival đường phố chắc chắn sẽ mang đến một không khí sôi động vui tươi cho những đêm hè rực rỡ Đà Nẵng - thành phố đáng sống.