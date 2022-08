Du lịch Gò Vấp, Tân Bình: Chơi gì, ở đâu?

Nhiều điểm đến tại hai quận Gò Vấp và Tân Bình tại TP.HCM đang được địa phương, Sở Du lịch TP.HCM và các công ty du lịch kết nối, đưa vào khai thác để hình thành các tour du lịch riêng, thu hút khách trong và ngoài TP.HCM.



Du lịch Gò Vấp: Chơi gì, ở đâu?

5 điểm đến đặc trưng tại quận Gò Vấp đã được lựa chọn, kết nối để hình thành tour du lịch Gò Vấp - Trăm năm tìm lại dấu xưa.

Phù Châu Miếu có từ khoảng cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XIX. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Hành trình tour có khám phá Phù Châu Miếu. Phù Châu Miếu có từ khoảng cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XIX. Trước năm 1975, miếu là một trong những địa điểm hành hương nổi tiếng của người dân Sài Gòn - Gia Định. Phù Châu Miếu được UBND TP.HCM xếp hạng là Di tích kiến trúc nghệ thuật năm 2014.

Đình Thông Tây Hội - Di tích lịch sử văn hoá Quốc gia, là ngôi đình cổ của vùng đất Gia Định xưa và của miệt đất phương nam còn tồn tại đến nay. Đình Thông Tây Hội còn lưu giữ hiện vật quý gồm các tác phẩm chạm khắc nghệ thuật như bao lam, hoành phi, câu đối và trang thờ… Đặc biệt, có một số bức hoành phi được xếp vào những bức hoành phi tiêu biểu trong các di tích kiến trúc nghệ thuật ở TP.HCM.

Nhà thờ Hạnh Thông Tây do Ông Denis Lê Phát An (cậu ruột của Hoàng hậu Nam Phương) cho xây dựng theo phong cách kiến trúc Byzantine của châu Âu độc đáo. Trong nhà thờ còn có mộ vợ chồng ông Lê Phát An.

Một điểm đến cũng khá thú vị đó là Làng nghề đúc lư đồng. Đến nay An Hội vẫn còn 4 hộ gia đình vẫn còn giữ được nghề đúc đồng thủ công, giữ lửa, truyền nghề cho con cháu. Cuối tour, khách sẽ trải nghiệm tập golf tại sân golf Tân Sơn Nhất, kết hợp thưởng thức âm nhạc dân tộc do gia đình nghệ nhân ưu tú Đức Dậu biểu diễn.

Du lịch Tân Bình, chơi gì, ở đâu?

Chương trình tour du lịch Tân Bình - Biết bao điều thú vị, với những điểm nổi bật như Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ. Đây là địa điểm gìn giữ rất nhiều hiện vật có giá trị lịch sử về lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ anh dũng kiên cường trong 30 năm chiến tranh (1945 - 1975).

Phòng trưng bày đầy đủ nhất những bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Khám phá mô hình mô phỏng địa đạo là thế giới thu nhỏ của hàng chục địa đạo đã từng tồn tại trên mảnh đất miền Đông trong hai cuộc kháng chiến toàn dân, gian khổ, bền bỉ và lạc quan.

Chùa Giác Lâm với lối kiến trúc Á Đông và kiểu nhà rường truyền thống Việt Nam uyển chuyển và tinh tế. Đây là ngôi chùa cổ nhất Nam Bộ với tuổi đời gần 300 năm - di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1988.



Khách được trải nghiệm làm nến thơm tại Dip Soul Candle với màu sắc sinh động, mùi hương dịu nhẹ của nến và tự tay thực hiện những cây nến thơm làm quà.

Kết thúc chương trình khảo sát, đoàn thưởng thức món chay tại Nhà hàng Zenhouse - một trong những nhà hàng chay được đánh giá có khung cảnh và món ăn ngon với nhiều món chay được chế biến công phu, tinh tế.

Lãnh đạo Sở Du lịch TP.HCM kỳ vọng trong năm 2022 sẽ tiếp tục cho ra mắt nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, mới lạ, chất lượng dịch vụ cao phục vụ du khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần phục hồi du lịch, phát triển kinh tế, xã hội của TP.HCM.